لمواجهة تزايد الجريمة .. بيرو تُعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في «ليما»
إقالة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي بعد «فشل 7 أكتوبر».. ونتنياهو يختار خليفته
البرلمان التركي يعلن قرارًا مهمًا بشأن القوات المسلحة في سوريا والعراق
مصرع 31 شخصًا في انفجار شاحنة وقود بنيجيريا
في أسرع وقت | طريقة استخراج الفيش الجنائي والمستعجل 2025
حضر 898 عضوًا فقط.. حسن موسى يكشف كواليس فشل انعقاد الجمعية العمومية للزمالك|فيديو
دعاء للأم بالصحة والعافية.. ردّده يحفظها الله من كل مكروه وسوء
اليوم فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م
تعرف على أسعار العملات الأجنبية مستهل الأربعاء
خطة أحلامه .. ياسين منصور: مشروع ضخم لتخريج نجوم المستقبل في الأهلي |فيديو
رفض 20 ألف دولار .. ميدو يُفجّر مفاجأة عن حازم إمام
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع ديانج لتجديد تعاقده وموقف اللاعب .. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج Galaxy S26 Ultra أمام "لحظة مخاطرة" جديدة.. معالج Exynos بدلاً من Snapdragon!

سامسونج
سامسونج
احمد الشريف

تدور في أوساط التقنية والتسريبات توقعات بأن سامسونج قد تتخذ قرارًا جريئًا بإعادة استخدام معالجات Exynos المصنعة داخلياً في بعض نسخ Galaxy S26 Ultra، بعد أن كانت تعتمد في السنوات الأخيرة على معالجات Snapdragon المتفوقة من كوالكوم في الأسواق العالمية.

خلفية القرار: أسباب التحول من Snapdragon إلى Exynos

جاءت هذه الخطوة بعد ضغوط متزايدة تتعلق بتكاليف الانتاج وتعزيز استقلالية الشركة أمام منافسين عالميين مثل كوالكوم وMediaTek. 

يشير التقرير إلى أن سامسونج طورت شريحة Exynos 2500 بتقنيات عالية لمعالجة الصور والذكاء الاصطناعي، والسعي لرفع كفاءة الطاقة والاستجابة البرمجية مقارنة بالأجيال السابقة من معالجات Exynos التي تعرضت سابقاً لانتقادات بسبب ضعف الأداء والسخونة.

المخاطر التقنية: هل ينجح Exynos في منافسة Snapdragon؟

رغم تطمينات سامسونج بأن المعالج الجديد شهد تحسينات ملموسة على صعيد الرسوميات وسرعة الشبكة والتبريد، إلا أن الجمهور يترقب اختبارات الأداء (Benchmark) والمراجعات الفعلية التي ستقارن نسخة Exynos من Galaxy S26 Ultra بنسخة Snapdragon. 

يخشى بعض المستخدمين أن تكرر الشركة سيناريو S21 مع معالج Exynos 2100 الذي لم يرق إلى مستوى الأداء المتوقع في أسواق أوروبا وآسيا.

أثر القرار على جمهور سامسونج وسوق الهواتف الرائدة

يعكس هذا القرار رغبة سامسونج في تحقيق نوع من "الاستقلالية التقنية" والهيمنة على سلاسل التصنيع، لكنه يضع سمعة الهاتف، وخاصة بين جمهور الألعاب والمستخدمين المحترفين، تحت الاختبار. 

ويُتوقع أن تقتصر نسخة Exynos على الأسواق المحلية (كوريا الجنوبية وأجزاء من أوروبا)، فيما تظل النسخة العالمية تحمل معالج Snapdragon لضمان تنافسية أعلى في الولايات المتحدة والصين والأسواق الكبرى.

رأي الخبراء وتوقعات السوق المستقبلية

يرى محللو السوق أن اتجاه سامسونج لتطوير معالجاتها الداخلية هو أمر استراتيجي على المدى البعيد، لكنه يتطلب تحسينات مستمرة ودعم برمجي قوي كي لا يخسر الهاتف مكانته بين العمالقة أمثال آيفون وهواتف شاومي الرائدة. 

إذا أثبتت اختبارات Galaxy S26 Ultra نجاح معالج Exynos الجديد في تقديم أداء مستقر وتقنيات موفرة للطاقة، فقد يكون هذا التحول نقطة قوة إضافية للشركة مستقبلاً.

Galaxy S26 Snapdragon Galaxy S26 Ultra

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

كوكب الأرض

ناسا بدأت العد التنازلي.. ما موعد نهاية الحياة على كوكب الأرض؟

كلوب

المدرب الألماني حسم الأمر.. مفاجأة بشأن عودة يورجن كلوب لتدريب ليفربول

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

دير القديس الأنبا يحنس القصير بوادي النطرون

تنويه من دير السيدة العذراء والقديس الأنبا يحنس القصير بوادي النطرون

مجلس النواب

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تعزز مواجهة الفكر المتطرف

ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب

برلمانية: القمة المصرية الأوروبية ترسخ ريادة مصر كجسر توازن بين الشرق والغرب

النائبة هناء أنيس رزق الله

خارجية النواب: زيارة الرئيس السيسي لبروكسل تؤكد مكانة مصر الإقليمية وتدشن لشراكة إستراتيجية مع أوروبا

بالصور

بعد إصابة 18 طالبًا بالجدري المائي في مدرسة بالمنوفية.. أعراض المرض وطرق الوقاية

ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي
ما هو الجدري المائي

طريقة عمل البصارة.. أكلة مصرية غنية بالبروتين وسهلة التحضير

طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة
طريقة عمل البصارة

أفضل أوقات فحص سكر الدم لضبط الجلوكوز والوقاية من مضاعفات السكري

أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم
أهمية توقيت فحص سكر الدم

عصير البرتقال الطبيعي .. مشروب يومي فعّال لخفض ضغط الدم وتنشيط المناعة

فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم
فوائد عصير البرتقال في خفض ضغط الدم

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

