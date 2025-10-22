سامسونج Galaxy S26 Ultra أمام "لحظة مخاطرة" جديدة.. معالج Exynos بدلاً من Snapdragon!

تدور في أوساط التقنية والتسريبات توقعات بأن سامسونج قد تتخذ قرارًا جريئًا بإعادة استخدام معالجات Exynos المصنعة داخلياً في بعض نسخ Galaxy S26 Ultra، بعد أن كانت تعتمد في السنوات الأخيرة على معالجات Snapdragon المتفوقة من كوالكوم في الأسواق العالمية.

خلفية القرار: أسباب التحول من Snapdragon إلى Exynos

جاءت هذه الخطوة بعد ضغوط متزايدة تتعلق بتكاليف الانتاج وتعزيز استقلالية الشركة أمام منافسين عالميين مثل كوالكوم وMediaTek.

يشير التقرير إلى أن سامسونج طورت شريحة Exynos 2500 بتقنيات عالية لمعالجة الصور والذكاء الاصطناعي، والسعي لرفع كفاءة الطاقة والاستجابة البرمجية مقارنة بالأجيال السابقة من معالجات Exynos التي تعرضت سابقاً لانتقادات بسبب ضعف الأداء والسخونة.

المخاطر التقنية: هل ينجح Exynos في منافسة Snapdragon؟

رغم تطمينات سامسونج بأن المعالج الجديد شهد تحسينات ملموسة على صعيد الرسوميات وسرعة الشبكة والتبريد، إلا أن الجمهور يترقب اختبارات الأداء (Benchmark) والمراجعات الفعلية التي ستقارن نسخة Exynos من Galaxy S26 Ultra بنسخة Snapdragon.

يخشى بعض المستخدمين أن تكرر الشركة سيناريو S21 مع معالج Exynos 2100 الذي لم يرق إلى مستوى الأداء المتوقع في أسواق أوروبا وآسيا.

أثر القرار على جمهور سامسونج وسوق الهواتف الرائدة

يعكس هذا القرار رغبة سامسونج في تحقيق نوع من "الاستقلالية التقنية" والهيمنة على سلاسل التصنيع، لكنه يضع سمعة الهاتف، وخاصة بين جمهور الألعاب والمستخدمين المحترفين، تحت الاختبار.

ويُتوقع أن تقتصر نسخة Exynos على الأسواق المحلية (كوريا الجنوبية وأجزاء من أوروبا)، فيما تظل النسخة العالمية تحمل معالج Snapdragon لضمان تنافسية أعلى في الولايات المتحدة والصين والأسواق الكبرى.

رأي الخبراء وتوقعات السوق المستقبلية

يرى محللو السوق أن اتجاه سامسونج لتطوير معالجاتها الداخلية هو أمر استراتيجي على المدى البعيد، لكنه يتطلب تحسينات مستمرة ودعم برمجي قوي كي لا يخسر الهاتف مكانته بين العمالقة أمثال آيفون وهواتف شاومي الرائدة.

إذا أثبتت اختبارات Galaxy S26 Ultra نجاح معالج Exynos الجديد في تقديم أداء مستقر وتقنيات موفرة للطاقة، فقد يكون هذا التحول نقطة قوة إضافية للشركة مستقبلاً.