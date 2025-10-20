قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

5 تحديثات تجعل Galaxy S26 Ultra أقوى هواتف أندرويد لعام 2026

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
احمد الشريف

يأتي Galaxy S26 Ultra بلوحة M14 OLED جديدة تستخدم مركبات عضوية محدثة لتعزيز الأداء الضوئي وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تقنية Color-on-Encapsulation التي تقلل من فقدان الضوء، ما يؤدي إلى شاشة أكثر سطوعًا ونحافة وكفاءة. 

يُتوقع أن يصل السطوع الأقصى إلى 3000 شمعة ما يمنح رؤية واضحة حتى في ضوء الشمس القوي وتفوق على هواتف مثل iPhone 17 Pro Max وأقرب منافسيه.
من المميزات الثورية إضافة خاصية “Flex Magic Pixel” المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تحد من رؤية الشاشة من الزوايا لحماية الخصوصية في الأماكن العامة؛ ويعدها الخبراء خطوة متقدمة للخصوصية الرقمية يتوقع أن تتبناها باقي الشركات لاحقًا.​

التحديثات الثانية: تحسينات عميقة على الكاميرا الأساسية

تحمل الكاميرا الرئيسية مستشعرًا جديدًا (إما من سوني 1/1.1 بوصة أو فتحة عدسة أوسع عند f/1.4)، ما يحسن نتائج التصوير الليلي وعمق العزل الافتراضي بشكل كبير. 

كما يحتفظ الهاتف بميزة التركيز القريب في العدسة الرئيسية، ما يسمح بصور ماكرو وتفوق في خلفية ضبابية ومؤثرات بصرية مقارنة بمنافسين مثل هواتف Google Pixel وiPhone.

 وتبقى عدسات الزاوية الواسعة والتقريب على مستواها العالي دون تغييرات.​

التحديثات الثالثة: معالج Snapdragon جديد ورامات أسرع  

يعمل الجهاز على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، والذي يرفع سرعة المعالج إلى 4.74 جيجاهيرتز، مع وحدة رسوميات Adreno 840 الأسرع بنسبة تصل إلى 30%. 

يدعم الجهاز أيضًا ذاكرة LPDDR5X الجديدة التي تقدم سرعات حتى 10.7 جيجابت بالثانية وكفاءة محسنة بنسبة 20% للطاقة.

بفضل الذكاء الاصطناعي في تنظيم الطاقة، سيمنح الجهاز استجابة أسرع وكفاءة أعلى في كل التطبيقات بما فيها الذكاء الصناعي والتصوير والألعاب مقارنةً بمنافسين مثل OnePlus 13 وXiaomi Mi 16 Ultra.​

التحديثات الرابعة: تصميم أنحف وعودة جزيرة الكاميرا

يحافظ الهاتف على سمك أنحف بإزالة 0.4 ملم إضافية مع حفاظه على قلم S Pen رغم التحولات الداخلية لإفساح المجال للشحن المغناطيسي، ما يعكس هندسة ذكية في توزيع العناصر الداخلية بدون التضحية بالوظائف.

 كما يعود تصميم جزيرة الكاميرا ليعالج مشكلة تجمع الأوساخ حول حلقات العدسات المكشوفة سابقًا، ما يعزز من نظافة ومتانة الجهاز.​

التحديثات الخامسة: شحن أسرع ومغناطيسي عصري

يقفز الهاتف إلى شحن سلكي بسرعة 60 واط، ما يعني إمكانية شحن نصف البطارية خلال 25 دقيقة فقط مقابل 35 دقيقة في الجيل السابق.

 من المتوقع أيضًا دعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي بمعيار Qi2 بسرعة 15 واط، ما يفتح الباب للمزيد من الملحقات الذكية والمغناطيسية على طريقة MagSafe، مع احتمالية دعم إكسسوارات مبتكرة من شركات مختلفة.​

التقييم العام والمؤشرات المستقبلية

تحديثات Galaxy S26 Ultra لا تأتي بتغييرات جذرية منفردة لكنها تقدم سلسلة تحسينات عملية وتحتاجها الشريحة الطموحة من المستخدمين الذين يبحثون عن الأداء والكفاءة والتميز البصري.

خاصية Flex Magic Pixel تعتبر نقلة نوعية في معيار خصوصية الشاشات، بينما تعزز الكاميرا والمعالج والذاكرة والشحن من مكانة الهاتف كـ"ملك أندرويد المقبل".

 هذه الترقيات، عند اجتماعها في جهاز واحد، تضع Galaxy S26 Ultra في مقدمة المنافسة التقنية لعام 2026 وتفرض إيقاعًا جديدًا لمعيار هواتف الفئة العليا في السوق.

Galaxy S26 Ultra Galaxy iPhone 17 Pro Max

