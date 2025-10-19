تسريب جديد يكشف عن تصميم جزيرة الكاميرا المُعاد للهاتف Galaxy S26 Ultra

تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح الهاتف الرائد القادم من سامسونج، Galaxy S26 Ultra، حيث ظهر اليوم تسريب جديد يركز بشكل خاص على "جزيرة الكاميرا المُعاد تصميمها" في الجزء الخلفي من الجهاز.

ويُشير موقع Phone Arena إلى أن هذا التغيير البصري الكبير يُعد استجابة من سامسونج للانتقادات التي وُجهت لتصميمات الأجيال السابقة، وسعيًا لتقديم هوية بصرية جديدة أكثر تميزًا تتوافق مع القوة الهائلة لعدسات "Ultra".

نهاية تصميم العدسات المتناثرة

من المعروف أن سلسلة "Ultra" الأخيرة اعتمدت تصميمًا يتم فيه تثبيت عدسات الكاميرا بشكل فردي ومباشر على جسم الهاتف، دون وجود إطار أو "جزيرة" واضحة تضمها، وهو ما عُرف باسم "تصميم قطرات الماء" أو "التصميم العائم".

لكن التسريب الجديد يُشير إلى أن S26 Ultra سيشهد تحولًا نحو "جزيرة كاميرا مُعاد تصميمها" بشكل جذري.

الشكل الجديد: توحي التقارير بأن التصميم الجديد سيكون أكثر وضوحًا وتحديدًا، مع دمج العدسات الرئيسية في هيكل مُصمم بدقة، ربما يكون مربعًا أو مستطيلاً مميزًا.

ويهدف هذا التغيير إلى إضفاء شعور بالاحترافية والقوة على نظام الكاميرا الرباعي أو الخماسي المتوقع للهاتف.

الهدف الاستراتيجي: يُعتقد أن سامسونج تسعى من خلال هذا التصميم لتلبية رغبة المستهلكين في رؤية تغيير واضح بين الأجيال، وكذلك لتمييز طراز "Ultra" عن الطرازات الأقل سعرًا في السلسلة.

ترقيات تتجاوز المظهر الخارجي

على الرغم من أن التسريب يركز على المظهر، إلا أن التوقعات تُشير إلى أن التغيير في التصميم يواكب ترقيات ضخمة داخلية.

نظام الكاميرا المتوقع: يُتوقع أن يحتفظ S26 Ultra بمستشعر رئيسي ضخم بدقة 200 ميجابكسل، ولكن مع تحسينات في تقنية التركيز التلقائي ومعالجة الصور بالذكاء الاصطناعي.

كما تُشاع ترقيات في العدسات المقربة، ربما تشمل تقنية الزووم البصري المتغير (Variable Zoom)، مما يعزز من قدرات الهاتف كأفضل هاتف تصوير يعمل بنظام أندرويد لعام 2026.