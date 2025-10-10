بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي

تستعد شركة سامسونج، لإطلاق الجيل الجديد من هواتف سلسلة S، حيث من المتوقع أن تكشف عن طرازات Galaxy S26 في يناير 2026.

ومع اقتراب موعد الإطلاق، بدأت التسريبات تتوالى حول الهاتف المنتظر من سامسونج Galaxy S26 Ultra، كاشفة عن تفاصيل تتعلق بالتصميم والمعالج والكاميرا، إلى جانب مفاجآت في الألوان.

تسريبات تكشف تصميم وألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي

وفي أحدث التسريبات، تم الكشف عن وحدات تجريبية لهاتف Galaxy S26 Ultra 5G، أظهرت الجهاز بثلاثة ألوان جديدة، كان أبرزها اللون البرتقالي، الذي بدا مستوحى بشكل واضح من لون "Cosmic Orange" الذي قدمته آبل في هاتف iPhone 17 Pro، ما أثار موجة من الجدل والتكهنات حول نوايا سامسونج في تقليد منافستها.



ألوان Galaxy S26 Ultra 5G المتوقعة

- البرتقالي الجريء: مستوحى من آبل، ويبدو أنه سيكون نجم المجموعة.

- الفضي الأنيق

- الذهبي الفاخر

انتشرت الصور المسربة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة إكس (تويتر سابقا)، حيث أظهرت أيضا تغييرات في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية، إذ تم تجميع ثلاث عدسات داخل وحدة بيضاوية الشكل.

بينما وضعت عدستان إضافيتان مع فلاش LED خارجها، وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيكون أنحف وأخف من الإصدار السابق.

ورغم أن هذه الصور لم تصدر عن مصدر رسمي، إلا أنها أثارت اهتمام المستخدمين، مع ترقب واسع لما ستكشف عنه سامسونج قريبا.

وحتى الآن، لم تصدر الشركة أي إعلان رسمي بشأن الهاتف أو موعد تقديمه، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية طرح إعلان تشويقي خلال الأشهر المقبلة.

ولكن من المتوقع أن تطلق سامسونج هاتف Galaxy S26 Ultra في أوائل عام 2026، وتشير بعض التقارير إلى أن الهاتف قد يدعم ميزة جديدة تسمى "شاشة الخصوصية" أو “عرض خاص”، كما يعتقد على نطاق واسع أن الهاتف سيحمل معالج Snapdragon الذي تم إطلاقه مؤخرا.