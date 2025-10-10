قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمة
مالمو للسينما العربية: افتتاح التسجيل للدورة الـ 16 يعزز حضورنا في الساحة الدولية
بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي
انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان
جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ الانسحاب باتجاه الخط الأصفر في قطاع غزة
نتنياهو يمهد الطريق لتقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل
برقم قياسي جديد.. محمد صلاح يكتب التاريخ الإفريقي من جديد
أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟
ما حكم المرور بين يدي المصلين؟.. الإفتاء تجيب
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 10-10-2025
موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو والقنوات الناقلة
رئيس كونجرس بيرو خوسيه خيري يؤدي اليمين الدستورية كزعيم جديد للبلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بلون غير معتاد.. تسريبات تكشف ألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي

Galaxy S26 Ultra
Galaxy S26 Ultra
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة سامسونج، لإطلاق الجيل الجديد من هواتف سلسلة S، حيث من المتوقع أن تكشف عن طرازات Galaxy S26 في يناير 2026. 

ومع اقتراب موعد الإطلاق، بدأت التسريبات تتوالى حول الهاتف المنتظر من سامسونج Galaxy S26 Ultra، كاشفة عن تفاصيل تتعلق بالتصميم والمعالج والكاميرا، إلى جانب مفاجآت في الألوان.

تسريبات تكشف تصميم وألوان Galaxy S26 Ultra قبل الإطلاق الرسمي

وفي أحدث التسريبات، تم الكشف عن وحدات تجريبية لهاتف Galaxy S26 Ultra 5G، أظهرت الجهاز بثلاثة ألوان جديدة، كان أبرزها اللون البرتقالي، الذي بدا مستوحى بشكل واضح من لون "Cosmic Orange" الذي قدمته آبل في هاتف iPhone 17 Pro، ما أثار موجة من الجدل والتكهنات حول نوايا سامسونج في تقليد منافستها.


ألوان Galaxy S26 Ultra 5G المتوقعة

- البرتقالي الجريء: مستوحى من آبل، ويبدو أنه سيكون نجم المجموعة.
- الفضي الأنيق
- الذهبي الفاخر

ألوان Galaxy S26 Ultra 5G المتوقعة


انتشرت الصور المسربة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على منصة إكس (تويتر سابقا)، حيث أظهرت أيضا تغييرات في تصميم وحدة الكاميرا الخلفية، إذ تم تجميع ثلاث عدسات داخل وحدة بيضاوية الشكل.

بينما وضعت عدستان إضافيتان مع فلاش LED خارجها، وتشير التقارير إلى أن الهاتف سيكون أنحف وأخف من الإصدار السابق.

ورغم أن هذه الصور لم تصدر عن مصدر رسمي، إلا أنها أثارت اهتمام المستخدمين، مع ترقب واسع لما ستكشف عنه سامسونج قريبا. 

وحتى الآن، لم تصدر الشركة أي إعلان رسمي بشأن الهاتف أو موعد تقديمه، لكن التوقعات تشير إلى إمكانية طرح إعلان تشويقي خلال الأشهر المقبلة.

ولكن من المتوقع أن تطلق سامسونج هاتف Galaxy S26 Ultra في أوائل عام 2026، وتشير بعض التقارير إلى أن الهاتف قد يدعم ميزة جديدة تسمى "شاشة الخصوصية" أو “عرض خاص”، كما يعتقد على نطاق واسع أن الهاتف سيحمل معالج Snapdragon الذي تم إطلاقه مؤخرا.

Galaxy S26 Ultra سامسونج اللون البرتقالي ألوان Galaxy S26 Ultra 5G

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

مدينة غزة

4 شهداء وعشرات المفقودين تحت الأنقاض في غارة إسرائيلية على مدينة غزة

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

وزارة المالية

الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر لـ 270.4 مليار جنيه..تفاصيل

ترشيحاتنا

المستشار الألماني

ألمانيا تقدم مساعدة إنسانية لغزة بقيمة 29 مليون يورو

عناصر من القوات الأمريكية

إرسال قوات أمريكية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

تبادل الأسرى

إعلام الأسري: القوائم المتداولة بالمفرج عنهم غير دقيقة

بالصور

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

تسلا
تسلا
تسلا

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

BMW
BMW
BMW

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد