ميزة جديدة في Galaxy S26 Ultra تخفي الشاشة تلقائياً عند الحاجة

وفقاً لتسريبات تقنية حديثة، يعمل فريق سامسونج على تطوير ميزة فريدة لهاتف Galaxy S26 Ultra ستسمح للجهاز بإخفاء الشاشة تلقائياً عند حالات معينة، مثل ابتعاد المستخدم أو الحاجة لسرية المعلومات أو توفير الطاقة.

تبرز هذه الخاصية كواحدة من التقنيات الجديدة التي تراهن عليها سامسونج لتعزيز تجربة المستخدم وإحاطة بياناته بحماية إضافية.

آلية عمل وفعالية الخاصية

وكشفت المصادر أن الخاصية تعتمد على الجمع بين مستشعرات الحركة وكاميرا التعرف على الوجه، حيث تستشعر الشاشة الحضور البشري أمامها أو غيابه فإذا ابتعد المستخدم عن الهاتف، أو كشف النظام عن وجود شخص غير المستخدم يحاول النظر إليها، تُظلم الشاشة تلقائياً أو يُعرض محتوى خفي أو رمزي دون أن تظهر المعلومات الشخصية أو الحساسة.

ويمنع هذا تسرب المعلومات في الأماكن العامة أو أثناء الاجتماعات، ويعزز الشعور بالأمان عند استخدام التطبيقات البنكية أو رسائل العمل.

تتيح هذه التقنية إمكانية تخصيص أكثر للطريقة التي تظهر بها الإشعارات أو الرسائل، فيسمح النظام مثلاً بعرض تاريخ الإشعار دون تفاصيل أو إخفاء جميع الرسائل حتى يعود المستخدم أمام الجهاز.

هذا الابتكار قد يساهم في تمديد عمر البطارية عبر تقليل استهلاك الطاقة أثناء فترات الغياب الطويلة عن الهاتف.

تطوير البرمجيات والاحتمالات المستقبلية

وتتوقع شركات البرمجيات أن يتوسع استخدام هذه التقنية ليشمل أجهزة أخرى إلى جانب الهواتف الذكية، مثل الحواسيب المحمولة أو الأجهزة اللوحية التي تحتاج لنفس مستوى الحماية.

ويمكن أن تندمج مستقبلاً مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لتتعرف بشكل أدق على الأنماط الشخصية للمستخدمين، وتنظم عرض المعلومات حسب درجة الثقة والحاجة.

وتبقى سامسونج عند كل تحديث تسعى لتجويد خصائص الحماية الذكية حفاظاً على تجربة مستخدم متفردة وآمنة.