مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا جديدًا
بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك
وسائل إعلام عبرية: الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
رويترز: قوة المهام المشتركة الخاصة بغزة ستضم جنودا من مصر وقطر
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ "صدى البلد" : الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام
النقل تحذر المواطنين من السلوكيات السلبية بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي
نتنياهو لـ" ويتكوف": جنودنا في غزة شكلوا ضغطا عسكريا أدى إلى عزل حماس
تعرف على كواليس اجتماع لبيب مع مدرب الزمالك وجون إدوارد
تكنولوجيا وسيارات

تسريب مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra المتوقع إطلاقه في 2026

شيماء عبد المنعم

من المتوقع أن يطلق هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra في أوائل عام 2026 ليكون خليفة Galaxy S25 Ultra الذي أطلق هذا العام، مؤخرا، تم تسريب تصاميم مرسومة باستخدام الحاسوب CAD للهاتف، مما يعطي فكرة عن الشكل المتوقع للهاتف. 

ومؤخرا، تم تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف، حيث يتوقع أن يأتي مع العديد من التحسينات مقارنة بالجيل السابق، خاصة فيما يتعلق بسرعات نقل البيانات ونظام التبريد.

بينما تشير تقارير سابقة إلى أن الهاتف قد يدعم ميزة جديدة تسمى "شاشة الخصوصية" أو “عرض خاص”، كما يعتقد على نطاق واسع أن الهاتف سيحمل معالج Snapdragon الذي تم إطلاقه مؤخرا.

هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra

المواصفات الرئيسية المتوقعة لهاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra

تم تسريب مواصفات هاتف Samsung Galaxy S26 Ultra عبر منصة إكس (المعروفة سابقا بتويتر)، حيث يعتقد أن الهاتف سيأتي مع "غرفة تبخير" أكبر للحفاظ على درجة الحرارة، كما سيحمل حتى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية، مما سيساهم في تحسين سرعات نقل البيانات بنسبة تصل إلى 25٪.

من المتوقع أن يتم تجهيز الهاتف بشاشة M14 QHD+ Dynamic AMOLED بقياس 6.9 بوصة، مع دعم ميزة "الشاشة الخاصة" أو "عرض الخصوصية"، وهي ميزة جديدة ظهرت مؤخرا في شفرة One UI 8.5 الخاصة بالهاتف.

كما كشفت تسريبات أخرى عن صورة للهاتف يظهر فيها Samsung Galaxy S26 Ultra بثلاثة خيارات لونية، بما في ذلك خيار اللون البرتقالي الجديد الذي يبدو مشابها جدا للون Cosmic Orange الموجود في iPhone 17 Pro.

الميزات والمواصفات المتوقعة:

- التخزين الداخلي: يتوقع أن يتوفر الهاتف بخيارات تخزين 256 جيجابايت و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.

- الكاميرا الخلفية: كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.4، وعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.9 وزوم 5x، ومستشعر ألترا وايد بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تليفوتو بدقة 12 ميجابكسل مع زوم 3x.

- المعالج: يتوقع أن يجهز الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المخصص لأجهزة Galaxy، بالإضافة إلى بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 60 وات عبر الشحن السلكي.

- الأبعاد: يعتقد أن الهاتف سيكون بسمك حوالي 7.9 ملم. ومع ذلك، أفادت تقارير حديثة بأن الهاتف قد يعمل بمعالج Exynos 2600 في بعض المناطق.

إلى جانب هذه المواصفات، يتوقع أن يأتي الهاتف مع تحسينات كبيرة في التبريد وأداء المعالج، مما يجعله خيارا قويا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف بمواصفات عالية الأداء في عام 2026.

سامسونج Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy S26 Ultra

