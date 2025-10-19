تدهور سعر الجهاز اللوحي Galaxy Tab S10+ مع تخفيضات Prime Day

شهد سوق الأجهزة اللوحية المتميزة تطورًا لافتًا اليوم، حيث سجل جهاز Galaxy Tab S10+ انخفاضًا حادًا في سعره خلال تخفيضات Prime Day الخاصة بشهر أكتوبر.

ويأتي هذا الانخفاض ليؤكد على المنافسة الشديدة في هذا القطاع، ولكنه في الوقت نفسه يجعل الجهاز خيارًا لا يُقاوم للمستهلكين الباحثين عن جهاز لوحي عالي الأداء بسعر أقل بكثير من الطرازات الأحدث.

سعر قياسي يكسر حاجز الشراء

يعتبر جهاز Galaxy Tab S10+، الذي تم إطلاقه قبل عام، أحد أقوى الأجهزة اللوحية في السوق، حيث يتميز بشاشة AMOLED كبيرة ومعدل تحديث عالٍ ومعالج قوي يجعله مثاليًا للعمل والترفيه.

وقد أدى التخفيض الأخير، الذي وصفه Phone Arena بأنه "هبوط عميق"، إلى كسر حاجز السعر السابق، مما جذب انتباه شريحة واسعة من المستهلكين.

الاستفادة من التخفيضات الموسمية: تُشير التحليلات إلى أن هذا التخفيض هو نتيجة مباشرة لاستراتيجية سامسونج في التخلص من مخزون الطرازات السابقة استعدادًا لوصول سلسلة Galaxy Tab S11 الأحدث المتوقعة قريبًا.

هذه الخطوة، رغم أنها تقلل من قيمة الطراز الحالي، إلا أنها تخدم المستهلك الذي يحصل على جهاز رائد بسعر غير مسبوق.

المنافسة المحتدمة مع iPad Pro

يضع انخفاض سعر Galaxy Tab S10+ الجهاز في وضع تنافسي مباشر وأكثر قوة مع منافسه الرئيسي، وهو طراز iPad Pro القديم نسبيًا.

المزايا التنافسية: يُعتبر Tab S10+ متفوقًا على iPad Pro في بعض الجوانب مثل مرونة نظام التشغيل Android مقارنة بـ iPadOS، بالإضافة إلى حزمة Samsung DeX التي تحوله إلى تجربة شبيهة بالحاسوب المكتبي. السعر المخفض يضيف قوة لهذه المزايا، مما يجعله الخيار الأفضل لأولئك الذين يفضلون النظام البيئي لسامسونج.