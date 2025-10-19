قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تحريك أسعار الوقود.. تحذيرات من استغلال المواطنين ولجنة لمراقبة الأسواق
خزينة النادي انتعشت.. كم حصد بيراميدز عقب تتويجه بالسوبر الأفريقي؟
أسعار الذهب اليوم الأحد 19 أكتوبر.. وعيار 21 يفوق التوقعات
تاني أحسن فريق في مصر .. «الدردير» يهنئ بيراميدز بالتتويج بالسوبر الإفريقي
تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر لقطاع غزة عبر معبري كرم أبوسالم والعوجة|فيديو
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بصحراوي سمالوط
علي جمعة: الحيرةَ التي تعيشها أمةُ الإسلام جاءت بالتجرؤ على أولياء الله
فريق تقيل .. شوبير يشيد بـ بيراميدز بعد تحقيق بطولة كأس السوبر الإفريقي
لا للملوك.. 7 ملايين متظاهر يجتاحون مدن أمريكا احتجاجا على ترامب وإدارته
تقلوا الهدوم .. الطقس اليوم خريفي متقلب مصحوب بشعور البرد
مكتب نتنياهو يعلن إعادة رفات مُختطف جديد إلى إسرائيل
حجز التذاكر إلكترونيًا .. تعرّف على الجديد في تطوير حديقة الحيوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تدهور سعر الجهاز اللوحي Galaxy Tab S10+ مع تخفيضات Prime Day

Galaxy
Galaxy
احمد الشريف

شهد سوق الأجهزة اللوحية المتميزة تطورًا لافتًا اليوم، حيث سجل جهاز Galaxy Tab S10+ انخفاضًا حادًا في سعره خلال تخفيضات Prime Day الخاصة بشهر أكتوبر. 

ويأتي هذا الانخفاض ليؤكد على المنافسة الشديدة في هذا القطاع، ولكنه في الوقت نفسه يجعل الجهاز خيارًا لا يُقاوم للمستهلكين الباحثين عن جهاز لوحي عالي الأداء بسعر أقل بكثير من الطرازات الأحدث.

سعر قياسي يكسر حاجز الشراء

يعتبر جهاز Galaxy Tab S10+، الذي تم إطلاقه قبل عام، أحد أقوى الأجهزة اللوحية في السوق، حيث يتميز بشاشة AMOLED كبيرة ومعدل تحديث عالٍ ومعالج قوي يجعله مثاليًا للعمل والترفيه. 

وقد أدى التخفيض الأخير، الذي وصفه Phone Arena بأنه "هبوط عميق"، إلى كسر حاجز السعر السابق، مما جذب انتباه شريحة واسعة من المستهلكين.

الاستفادة من التخفيضات الموسمية: تُشير التحليلات إلى أن هذا التخفيض هو نتيجة مباشرة لاستراتيجية سامسونج في التخلص من مخزون الطرازات السابقة استعدادًا لوصول سلسلة Galaxy Tab S11 الأحدث المتوقعة قريبًا. 

هذه الخطوة، رغم أنها تقلل من قيمة الطراز الحالي، إلا أنها تخدم المستهلك الذي يحصل على جهاز رائد بسعر غير مسبوق.

المنافسة المحتدمة مع iPad Pro

يضع انخفاض سعر Galaxy Tab S10+ الجهاز في وضع تنافسي مباشر وأكثر قوة مع منافسه الرئيسي، وهو طراز iPad Pro القديم نسبيًا.

المزايا التنافسية: يُعتبر Tab S10+ متفوقًا على iPad Pro في بعض الجوانب مثل مرونة نظام التشغيل Android مقارنة بـ iPadOS، بالإضافة إلى حزمة Samsung DeX التي تحوله إلى تجربة شبيهة بالحاسوب المكتبي. السعر المخفض يضيف قوة لهذه المزايا، مما يجعله الخيار الأفضل لأولئك الذين يفضلون النظام البيئي لسامسونج.

Samsung Galaxy Tab S10 Samsung Galaxy

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 19-10-2025

النقيب الشهيد

كان رايح شغله.. وفاة نقيب شرطة في حادث مروري بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي

الخبز

15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان

هل تصح الصلاة فور سماع الأذان أم يجب الانتظار حتى نهايته ؟.. أمين الفتوى يرد

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم الأحد 19-10-2025

أرشيفية

«القطاع الخاص» تطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه

معاش ربات البيوت

معاش ربات البيوت 2025.. تفاصيل التسجيل والمبلغ والشروط

ترشيحاتنا

البواسير

إزاى تحمى نفسك من البواسير .. إليك طرقا سهلة

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

طريقة عمل كوكيز الطحينة المحشي بالعسل الأسود

حين ابو الروس

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

بالصور

لوك لافت.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار بظهورها

رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر
رانيا أبو النصر

فستان كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها

بوسي
بوسي
بوسي

لو بتفكري تقصيه.. نجمات تألقن بالشعر القصير على السجادة الحمراء

ميس حمدان
ميس حمدان
ميس حمدان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد