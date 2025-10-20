قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 لـ4.5 مليون موظف
أشرف صبحي يوجه بالتحقيق الفوري في واقعة مشاجرة لاعبي منتخب تنس الطاولة
كاستيلو: الفوز بكأس إفريقيا استكمال لسيطرة الأهلي على البطولات القارية
الأمم المتحدة: جبال من النفايات تهدد سكان غزة.. وتحذير من تفشي الأمراض
كابتن فريق الأهلي لكرة اليد: حققنا بطولة إفريقيا عن جدارة واستحقاق
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب منتخب الشباب: مفيش حاجة اسمها تمثيل مشرف
موعد تغيير الساعة في مصر 2025 .. بدء التوقيت الشتوي بعد 10 أيام
عصام هلال: عَمَل حزب مستقبل وطن منتظم وغير مرتبط بالمواسم الانتخابية
هل يجب بر الأب الظالم للأم؟.. الإفتاء توصي الأبناء بـ5 أمور لمنع مفسدة أعظم
مساحات مبادرة بيتك في مصر الموجهة إلى الطيور المهاجرة
وزارة الرياضة: كنا نملك مشروعًا رائعًا للمنتخب الأولمبي مع ميكالي لكن تمت إقالته
هل الاحتفال بمولد الحسين بدعة؟.. أمين الإفتاء يجيب
تكنولوجيا وسيارات

ثمانية تغييرات رئيسية تنتظر Galaxy S26.. مستقبل الهواتف الرائدة يبدأ الآن

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

يأتي Galaxy S26 Ultra مع لوحة M14 OLED الجديدة التي تحقق سطوعًا يصل إلى 3000 شمعة، مع طبقة حماية Gorilla Armor محسنة. 

الأهم هو إدخال تقنية “Flex Magic Pixel”، ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعدل زوايا الرؤية تلقائياً لتوفير خصوصية أكبر للمستخدمين في الأماكن العامة، في خطوة تعزز سباق الخصوصية بين سامسونج وأبرز المنافسين مثل آبل وVivo.

كاميرا متطورة بدقة وسعة ضوئية أعلى

يعتمد الهاتف على مستشعر رئيسي إما أكبر حجماً أو بفتحة عدسة أوسع (f/1.4)، مما يرفع قدرة التصوير الليلي وعمق الخلفية بواقعية أقرب لكاميرات المحترفين.

تحافظ العدسات الاحتياطية (زاوية واسعة وتقريب بصري متعدد) على مستويات الأداء العالية، مع تحسينات إضافية في معالجة الصور وتقليل التشويش عبر الذكاء الاصطناعي.

معالج قوي وذاكرة أسرع: قفزة في الأداء

يضم الجهاز معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بترددات أعلى ووحدة رسوميات Adreno 840 السريعة، بالإضافة إلى ذواكر LPDDR5X الفعالة جداً.

يمنح هذا المزيج الهاتف تفوقاً ملحوظاً في اختبارات الأداء، مع إدارة طاقة ذكية تعزز من عمر البطارية وتقلل من سخونة الجهاز.

تصميم نحيف وجزيرة كاميرا معاد تصميمها

من المتوقع أن يكون Galaxy S26 Ultra أنحف من سابقيه، مع عودة تصميم جزيرة الكاميرا لمزيد من العملية والمتانة. 

يعكس الحفاظ على قلم S Pen رغم التغيرات الداخلية براعة الهندسة لدى سامسونج لتوفير جميع المميزات دون تنازلات في التصميم.

شحن أسرع وتقنيات مغناطيسية متقدمة

ينقل الجهاز سرعة الشحن إلى مستوى جديد مع شحن سلكي بقدرة 60 واط، ما يسمح بشحن سريع يتفوق على معظم المنافسين.

 كما يدعم شحن لاسلكي مغناطيسي بمعيار Qi2، ما يفتح الباب لتوسيع نطاق الملحقات الذكية والمغناطيسية، مثل قواعد الشحن وحوامل السيارات بأسلوب أكثر تكاملاً وذكاءً.

ميزات برمجية جديدة عبر One UI

مواجهة المنافسة تستكملها سامسونج بإطلاق تحديثات بواجهة One UI تركز على الذكاء الاصطناعي في التنظيم، تحسينات في إشعارات النظام، وخيارات تخصيص أكثر سلاسة وأماناً.

يحمل الهاتف تحديثات في أنظمة الصوت، مكبرات ستريو أقوى وتوزيع صوتي ثلاثي الأبعاد، مع دعم تكامل أفضل مع تطبيقات تصوير الفيديو والمونتاج.

الذكاء الاصطناعي المدمج وتعلم المستخدم

يتوقع أن يعتمد النظام على خوارزميات تعلم متقدمة من عادات المستخدم لتحسين الأداء وتوصيف العادات، ما يمنح تجربة شخصية أكثر تطورًا وذكاءً في كل استعمال.

Galaxy S26 M14 OLED Flex Magic Pixel

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير رسمياً

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

الحكومة تصدر قرارًا جديدًا بشأن التصالح على مخالفات البناء.. تفاصيل

مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007

خصم 6 نقاط| بيراميدز يواجه عقوبات صارمة بعد إلغاء مباراة الأهلي

سعر الذهب الانسعر الذهب الان

مؤشر للانخفاض| سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع مفاجي لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

الترزى

صور سيدة أثناء تغيير ملابسها .. القبض على ترزى مدينة نصر

حادث دهس

خناقة طلاب تتحول لشروع في قتل.. ماذا حدث داخل كومباوند بالشيخ زايد.. القصة الكاملة

السرقة

القبض على طفلتين أجانب سرقا قطع حديدية خاصة بتهدئة السرعة من طريق الواحات

بالصور

رقم قياسي جديد.. صادرات السيارات الكورية ترتفع 16.8% في سبتمبر ‏

فورمولا السماء.. أول سباق للسيارات الطائرة يشعل أجواء تكساس.. بالفيديو

أجمد عربيات وموتوسيكلات.. احتفال فريق Commanders MC بالذكرى الـ 9 للتأسيس

لو عايز تاخد صور حلوة كلمهم.. أبراج بتعرف تاخد اللقطة الحلوة

إصابة محمود فارس

محمود فارس يكشف تفاصيل إصابته أثناء التصوير

المرة الثالثة لكروان في السجن

للمرة الثالثة.. القبض على كروان مشاكل.. إيه السبب؟

أسعار فساتين فنانات الجونة

إطلالات لافتة وأسعار فاخرة في مهرجان الجونة السينمائي 2025

طفل الصاروخ الكهربائي

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

