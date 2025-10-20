ثمانية تغييرات رئيسية تنتظر Galaxy S26.. مستقبل الهواتف الرائدة يبدأ الآن

يأتي Galaxy S26 Ultra مع لوحة M14 OLED الجديدة التي تحقق سطوعًا يصل إلى 3000 شمعة، مع طبقة حماية Gorilla Armor محسنة.

الأهم هو إدخال تقنية “Flex Magic Pixel”، ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعدل زوايا الرؤية تلقائياً لتوفير خصوصية أكبر للمستخدمين في الأماكن العامة، في خطوة تعزز سباق الخصوصية بين سامسونج وأبرز المنافسين مثل آبل وVivo.

كاميرا متطورة بدقة وسعة ضوئية أعلى

يعتمد الهاتف على مستشعر رئيسي إما أكبر حجماً أو بفتحة عدسة أوسع (f/1.4)، مما يرفع قدرة التصوير الليلي وعمق الخلفية بواقعية أقرب لكاميرات المحترفين.

تحافظ العدسات الاحتياطية (زاوية واسعة وتقريب بصري متعدد) على مستويات الأداء العالية، مع تحسينات إضافية في معالجة الصور وتقليل التشويش عبر الذكاء الاصطناعي.

معالج قوي وذاكرة أسرع: قفزة في الأداء

يضم الجهاز معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 بترددات أعلى ووحدة رسوميات Adreno 840 السريعة، بالإضافة إلى ذواكر LPDDR5X الفعالة جداً.

يمنح هذا المزيج الهاتف تفوقاً ملحوظاً في اختبارات الأداء، مع إدارة طاقة ذكية تعزز من عمر البطارية وتقلل من سخونة الجهاز.

تصميم نحيف وجزيرة كاميرا معاد تصميمها

من المتوقع أن يكون Galaxy S26 Ultra أنحف من سابقيه، مع عودة تصميم جزيرة الكاميرا لمزيد من العملية والمتانة.

يعكس الحفاظ على قلم S Pen رغم التغيرات الداخلية براعة الهندسة لدى سامسونج لتوفير جميع المميزات دون تنازلات في التصميم.

شحن أسرع وتقنيات مغناطيسية متقدمة

ينقل الجهاز سرعة الشحن إلى مستوى جديد مع شحن سلكي بقدرة 60 واط، ما يسمح بشحن سريع يتفوق على معظم المنافسين.

كما يدعم شحن لاسلكي مغناطيسي بمعيار Qi2، ما يفتح الباب لتوسيع نطاق الملحقات الذكية والمغناطيسية، مثل قواعد الشحن وحوامل السيارات بأسلوب أكثر تكاملاً وذكاءً.

ميزات برمجية جديدة عبر One UI

مواجهة المنافسة تستكملها سامسونج بإطلاق تحديثات بواجهة One UI تركز على الذكاء الاصطناعي في التنظيم، تحسينات في إشعارات النظام، وخيارات تخصيص أكثر سلاسة وأماناً.

يحمل الهاتف تحديثات في أنظمة الصوت، مكبرات ستريو أقوى وتوزيع صوتي ثلاثي الأبعاد، مع دعم تكامل أفضل مع تطبيقات تصوير الفيديو والمونتاج.

الذكاء الاصطناعي المدمج وتعلم المستخدم

يتوقع أن يعتمد النظام على خوارزميات تعلم متقدمة من عادات المستخدم لتحسين الأداء وتوصيف العادات، ما يمنح تجربة شخصية أكثر تطورًا وذكاءً في كل استعمال.