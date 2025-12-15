القرار متوقف من 3 سنوات.. صحة الشيوخ تطالب بسرعة دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان

أعلنت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ عن تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مقترح إنشاء مستشفى جديد في منطقة حلوان، استجابةً للاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل فاروق. تضم اللجنة ممثلين عن محافظة القاهرة، ووزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، ووزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى عضوين من لجنتي الإسكان والصحة، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال 15 يومًا.

وخلال مناقشات اللجنة، تبين أن قرار تخصيص الأرض المخصصة للمستشفى لم يُتخذ بشأنه أي إجراء منذ نحو ثلاث سنوات، الأمر الذي يستدعي سرعة البت وإتمام الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المشروع.

وقررت اللجنة عقد اجتماع آخر بعد انتهاء مدة الـ15 يومًا، لعرض نتائج الدراسة واتخاذ التوصية النهائية بشأن إنشاء المستشفى، بما يضمن تقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين في منطقة حلوان والمناطق المحيطة بها.