تهديد مباشر.. الخارجية العمانية تدين استهداف منشآت الطاقة الإيرانية

أعربت وزارة الخارجية العمانية، اليوم الأربعاء، عن استنكار السلطنة للتصعيد الأخير المتمثل في استهداف منشآت الطاقة في حقل بارس الجنوبي الإيراني، معتبرة أن هذا الهجوم يشكل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة، واستقرار إمدادات الطاقة.

من جانب آخر، أدان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، بشدة، الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران، واصفاً إياها بـ"الأعمال العدوانية التي لن تحقق أي مكسب للعدو الصهيوني–الأمريكي وداعميه".

وأضاف بيزشكيان، عبر منصة "إكس"، أن استهداف الولايات المتحدة وإسرائيل للبنية التحتية الإيرانية "قد يعقد الوضع، وقد يفضي إلى تداعيات خارجة عن السيطرة، تمتد آثارها لتطال العالم بأسره".