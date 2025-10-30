هاشتاج انزل الأهلي أمانة يتصدر تويتر قبل انتخابات النادي غدا

حرص رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر على تدشين هاشتاج "انزل الأهلي أمانة "، قبل انتخابات النادي الأهلي المقرر إقامتها غدا الجمعة بمقر النادي بالجزيرة.

وشارك عدد كبير في الهاشتاج طالبوا خلاله أعضاء الجمعية العمومية بضرورة المشاركة في الانتخابات في ظل كونهم جزءا من صناعة مستقبل النادي.

ودعا المشاركون أعضاء النادي إلى ضرورة الحضور والمشاركة في العملية الانتخابية حيث إنه يعد واجبا يعكس وعى عضو الجمعية العمومية وإيمانه بدوره الفعال فى تحديد مصير ناديه.

وكانت إدارة النادي الأهلي حرصت على توفير عدد كبير من الأتوبيسات المجانية لنقل أعضاء الجمعية العمومية من فروعه الثلاثة ( مدينة نصر والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة ) ، إلى المقـر الرئيسي بالجزيرة؛ وذلك للمشاركة في انتخابات النادي المقرر لها غدا الجمعة .

يأتي هذا القرار في إطار الحرص على تيسير مشاركة الأعضاء، حيث تتحرك الأتوبيسات ذهابًا وإيابًا على مدار اليوم .

