فضيحة تهز كرة القدم التركية.. إيقاف 149 حكما والتحقيق مع 3700 لاعب

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إيقاف نحو 150 حكما وسط فضيحة مراهنات متصاعدة.

وذكر الاتحاد التركي على موقعه الإلكتروني أنه تقرر إيقاف 149 حكما ومساعدا لفترات تتراوح ما بين 8 إلى 12 شهرا. وتتواصل التحقيقات مع 3 حكام آخرين.

مزاعم بالتورط في المراهنات

وظهرت في وقت سابق من هذا الأسبوع مزاعم ضد 152 حكم مباراة يشتبه في تورطهم في المراهنة على مباريات. وذكرت شبكة "هابر تورك" أن النيابة العامة تحقق أيضا مع عدد من الأندية واللاعبين، مشيرة إلى أن نحو 3700 لاعب كرة قدم يخضعون حاليا للتدقيق في إطار القضية.

ويقود مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول التحقيق في القضية، فيما أعربت أندية كرة القدم الكبرى في تركيا عن صدمتها إزاء هذه المعلومات والاتهامات التي هزت أوساط اللعبة في البلاد.