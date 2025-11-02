موعد مباراة الاهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره المصري البورسعيدى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تقام مباراة الأهلي أمام المصري مساء اليوم الأحد في تمام الساعه الثامنه مساء بتوقيت القاهرة في اطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت.

كان الأهلي تعادل امام بتروجت بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة والتي أقيمت بملعب الكلية الحربية.

رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بفارق نقطة عن سيراميكا كليوباترا المتصدر.