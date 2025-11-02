اتحاد الكرة يصدم الزمالك وينصف روقا فى شكوته ضد النادي

قررت لجنة شئون اللاعبين فى اتحاد الكرة أحقية حصول محمد أشرف روقا لاعب نادي الزمالك السابق وحرس الحدود الحالي على 5 ملايين و2361 جنيه من نادي الزمالك بعد رحيله عن الفريق .

جاء ذلك بناء على الشكوي التى تقدم بها اللاعب للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك .

وأضاف مصدر داخل نادي الزمالك أن ادارة النادي قررت احالة الخطاب الذى تلقته الادارة من اتحاد الكرة الى الشؤون القانونية بنادي الزمالك للتقدم باستئناف ضد الحكم الصادر لمحمد أشرف روقا.

وكان الزمالك سبق وأعلن إنهاء التعاقد مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق السابق بالتراضي وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به قبل أن يتقدم اللاعب بشكوى ضد النادي ويحصل على حكم لصالحه.

على جانب آخر .. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام طلائع الجيش في السادسة مساء اليوم، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية خاصة، كونها الأولى للمدير الفني أحمد عبد الرؤوف بعد توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث يسعى عبد الرؤوف لقيادة الزمالك نحو انطلاقة جديدة واستعادة نغمة الانتصارات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – خوان بيزيرا – شيكو بانزا

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

غيابات الزمالك

يواجه الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف تحديًا كبيرًا في ظل غياب 10 لاعبين عن قائمة المباراة، لأسباب مختلفة تتنوع بين الإصابات والقرارات الفنية.

ويغيب عن الفريق كل من: محمد عواد، محمود الشناوي، صلاح مصدق، بارون أوشينج، محمود جهاد، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، ناصر منسي، محمد السيد، آدم كايد، وأحمد شريف.

ويأتي غياب آدم كايد وأحمد شريف بسبب خضوعهما لبرنامج تأهيلي بعد الإصابة، بينما استبعد الجهاز الفني باقي اللاعبين لأسباب فنية، في حين خرج محمد السيد من الحسابات لأسباب تربوية تتعلق بعدم تجديد عقده.