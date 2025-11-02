تشكيل طلائع الجيش بمواجهة الزمالك في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش بقيادة هيثم شعبان، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد عوض – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد علاء .

خط الوسط : حامد الجابري - أحمد عبد الرحمن زولا - مصطفى الخواجة.

خط الهجوم : كريم طارق – علي حمدي – إسلام محارب.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد مجدي وعمرو طارق ومؤمن محمود وأبو بكر كيتا وغيث المدادحة وحسن السويسي ومحمد عاطف وأحمد طارق ومحمد هاني.