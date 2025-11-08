قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب: حصولي على الجنسية السعودية شرف محبش أخبيه
أصلها فرعوني.. عمرو أديب بعد ظهوره بالجلابية: اللي هيضحك هيتضرب
مذيع العربية لعمرو أديب: نقدمك بالإعلامي المصري أم السعودي.. والأخير: العلمين في قلبي
عمرو أديب يظهر بالجلابية على الهواء: أشعر بالفخر
ما حكم توزيع الصدقات عند زيارة المقابر وهبة ثواب ذلك للمتوفَّى؟
موعد شهر رمضان 2026 في مصر.. كم يتبقى على أول يوم صيام؟
رغم إصابته قبل السوبر.. هل يشارك حريف الزمالك أمام الأهلي في النهائي؟
الديهي بعد مطالبة سوري بعمل دفاع مصري مشترك لتحرير الجولان: “إحنا لا نحارب نيابة عن حد”
نشأت الديهي: مشروع علم الروم امتداد طبيعي لصفقة رأس الحكمة
أكسيوس: كوشنر وويتكوف بإسرائيل هذا الأسبوع لبحث أزمة المقاتلين العالقين برفح الفلسطينية
عمرو أديب: أنا أغلى مذيع عربي.. ومحدش بيشغلني عشان عنيا الملونة | فيديو
أسامة ربيع: عبور 30 سفينة قناة السويس منذ مايو وحتى اليوم برسوم 32 مليون دولار
رياضة

تفاصيل جلسة رئيس نادي الإسماعيلي باللاعبين اليوم

رئيس نادي الإسماعيلي
رئيس نادي الإسماعيلي
حسام الحارتي

التقى الدكتور طارق رحمي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم فور عودتهم من الإجازة التي حصلوا عليها خلال فترة التوقف الحالية للمسابقات المحلية.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور إبراهيم فارس نائب رئيس مجلس الإدارة، ومصطفى أميرو عضو المجلس.

وقدم رئيس  النادي   التهنئة للاعبين والجهاز الفني على الانتصار الأخير  أمام كهرباء الإسماعيلية مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة على مختلف المستويات داخل جدران النادي، ومشيرا إلى ثقة المجلس في المجموعة الحالية من اللاعبين وقدرتهم على إسعاد الجماهير. 

وأضاف أن العمل الاحترافي هو أساس نجاح أي منظومة، خاصة أن الموقف الحالي يحتاج إلي تضافر الجهود للعبور من الموقف الحالي 

ووجّه رئيس النادي الشكر خلال الاجتماع للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، على دعمهما المتواصل للنادي خلال الفترة الماضية.

الدكتور طارق رحمي نادي الإسماعيلي نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس  النادي كهرباء الإسماعيلية

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب"

شاهد.. إعلان تعليق الدراسة في مدارس "لجان انتخابات مجلس النواب 2025 "

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ياسر فرج ومحمد علاء

ياسر فرج يشيد بزميله محمد علاء: فنان قوي وواعي ومثقف

صفاء الطوخي

إشادات بدور صفاء الطوخي في مسلسل ورد وشوكولاتة

اسما إبراهيم

أسما إبراهيم تؤدي مناسك العمرة وتشارك جمهورها صورا من أمام الكعبة

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2010 المستعملة

تويوتا كورولا 2010
كيف تعزّز زبدة الفول السوداني الذاكرة وصحة الدماغ؟.. فوائد مذهلة

فوائد زبدة الفول السوداني للدماغ
بتصميم كلاسيكي.. رينو توينجو 2026 الجديدة كلياً تنطلق رسميا

توينجو 2026
فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

