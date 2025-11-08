تفاصيل جلسة رئيس نادي الإسماعيلي باللاعبين اليوم

التقى الدكتور طارق رحمي رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم فور عودتهم من الإجازة التي حصلوا عليها خلال فترة التوقف الحالية للمسابقات المحلية.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور إبراهيم فارس نائب رئيس مجلس الإدارة، ومصطفى أميرو عضو المجلس.

وقدم رئيس النادي التهنئة للاعبين والجهاز الفني على الانتصار الأخير أمام كهرباء الإسماعيلية مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة على مختلف المستويات داخل جدران النادي، ومشيرا إلى ثقة المجلس في المجموعة الحالية من اللاعبين وقدرتهم على إسعاد الجماهير.

وأضاف أن العمل الاحترافي هو أساس نجاح أي منظومة، خاصة أن الموقف الحالي يحتاج إلي تضافر الجهود للعبور من الموقف الحالي

ووجّه رئيس النادي الشكر خلال الاجتماع للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، على دعمهما المتواصل للنادي خلال الفترة الماضية.