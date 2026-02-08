العمايرة: شوبير يستحق المشاركة في مباريات الأهلي المقبلة

علق الخبير التحكيمي عامر العمايرة علي موقف مصطفي شوبير مع الأهلي بعد تألقه في مباراة شبيبة القبائل امس بدورى ابطال افريقيا .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي اكس : “مفروض بعد مباراة شبيبة القبائل الجزائري يكون ييس توروب حسم مشاركة مصطفى شوبير فى المباريات القادمة (دورى ودورى أبطال) ” .

يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدوري الممتاز، بعد تعادله بدون أهداف أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تعادل الأهلي مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء امس السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.