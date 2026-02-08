بيراميدز يواجه ريفرز يونايتد اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يخوض فريق بيراميدز مواجهة قوية أمام نظيره ريفرز يونايتد النيجيري، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025/2026، في لقاء يأتي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.



المجموعة الأولى تشهد صراعًا على المركز الثاني

وتضم المجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا أندية: بيراميدز المصري، نهضة بركان المغربي، باور ديناموز الزامبي، وريفرز يونايتد النيجيري.

وتشهد المجموعة منافسة كبيرة على المركز الثاني، بعدما حسم بيراميدز تأهله مبكرًا، فيما لا يزال الصراع قائمًا بين نهضة بركان وباور ديناموز على بطاقة العبور الثانية.

ملعب مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

تقام المباراة على ملعب “جودسويل أكابيو” بمدينة أويو النيجيرية، وهو أحد الملاعب المعروفة في نيجيريا باستضافته للعديد من المواجهات القارية المهمة.

موقف بيراميدز قبل المباراة



يدخل بيراميدز اللقاء وهو في وضع مريح بعدما ضمن التأهل من الجولة الماضية، عقب وصوله إلى النقطة العاشرة.

في المقابل، يأتي نهضة بركان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، يليه باور ديناموز ثالثًا بنفس الرصيد، بينما يتذيل ريفرز يونايتد المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.



موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

تنطلق مباراة بيراميدز أمام ريفرز يونايتد اليوم الأحد في تمام:

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

7:00 مساءً بتوقيت السعودية

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وريفرز يونايتد

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة:

beIN Sports Extra 8

باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال إفريقيا



