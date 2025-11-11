شوبير: الأهلي يتحرك بقوة لضم رأس حربة وظهير أيسر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تحركات قوية داخل النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات المقبلة، مؤكداً أن إدارة القلعة الحمراء بدأت مفاوضات جادة مع لاعبين اثنين، وتسعى بكل قوة للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي.



وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، أن الأهلي أصبح أيضًا على أعتاب الدخول في مفاوضات لضم ظهير أيسر، في إطار خطة الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق بعدد من الصفقات المميزة استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة.



وأشار إلى أن المفاوضات تسير بشكل مكثف خلال الأيام الجارية، موضحاً أن الأمور قد تشهد تطورات مفاجئة في أي وقت حال الاتفاق النهائي مع الأندية واللاعبين المستهدفين.