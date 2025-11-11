قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
رئيس مجلس السيادة السوداني: ميليشيا الدعم السريع تستخدم الغذاء سلاحًا لتجويع المواطنين
نجم مانشستر سيتي يحصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي
شوبير يحسم جدل تفاوض الأهلي مع مصطفى محمد
أسامة ربيع في ندوة موسعة بـ الوطنية للصحافة : لا بديل لقناة السويس
رياضة

شوبير يدافع عن أفشة: ادعموه بدل ما تهاجموه

منار نور

علّق الإعلامي أحمد شوبير على الجدل المثار حول لقطة اللاعب محمد مجدي "أفشة" خلال مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي أظهرت اللاعب هادئًا أثناء إلغاء هدف للزمالك، في وقت احتفل فيه زملاؤه حسين الشحات وإمام عاشور بالقرار.


وقال شوبير في تصريحاته :"امبارح لقيت هيصة حوالين أفشة، جايبين لقطة من المدرجات لما اتلغى هدف الزمالك، حسين وإمام فرحوا وأفشة فضل قاعد زي ما هو، فبيقولك أصل هو زعلان إن الجون اتلغى! يا أخي هو أنت دخلت في ضميره؟"


وأضاف حارس الأهلي السابق: "أفشة هو نفسه اللي ربنا كرّمه وجاب أهداف كتير وصنع أكتر، وكان صاحب القاضية الشهيرة في نهائي القرن، فمش معقول كل مرة ننسى تاريخه ونهاجمه على لقطة."


واختتم شوبير حديثه قائلًا: "بدل ما نهاجم اللاعب، الأفضل نقف جنبه وندعمه، لأنه واحد من العناصر اللي دايمًا بتقدّم للأهلي كتير."

شوبير افشه الاهلي

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يبحث سبل تعزيز المكانة الدولية في التصنيفات المرموقة

حملات مكثفة في المنوفية

حملة لإزالة التعديات على طرح نهر النيل في المنوفية .. صور

المستشار محمد حسين

إقبال كثيف بكفر الدوار قبل غلق اللجان في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالبحيرة

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

