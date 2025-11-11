شوبير يدافع عن أفشة: ادعموه بدل ما تهاجموه

علّق الإعلامي أحمد شوبير على الجدل المثار حول لقطة اللاعب محمد مجدي "أفشة" خلال مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك، والتي أظهرت اللاعب هادئًا أثناء إلغاء هدف للزمالك، في وقت احتفل فيه زملاؤه حسين الشحات وإمام عاشور بالقرار.



وقال شوبير في تصريحاته :"امبارح لقيت هيصة حوالين أفشة، جايبين لقطة من المدرجات لما اتلغى هدف الزمالك، حسين وإمام فرحوا وأفشة فضل قاعد زي ما هو، فبيقولك أصل هو زعلان إن الجون اتلغى! يا أخي هو أنت دخلت في ضميره؟"



وأضاف حارس الأهلي السابق: "أفشة هو نفسه اللي ربنا كرّمه وجاب أهداف كتير وصنع أكتر، وكان صاحب القاضية الشهيرة في نهائي القرن، فمش معقول كل مرة ننسى تاريخه ونهاجمه على لقطة."



واختتم شوبير حديثه قائلًا: "بدل ما نهاجم اللاعب، الأفضل نقف جنبه وندعمه، لأنه واحد من العناصر اللي دايمًا بتقدّم للأهلي كتير."