رسالة شديدة اللهجة من أحمد شوبير لمهاجمي مجدي أفشة

وجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لمهاجمي نجم الأهلي محمد مجدي أفشة بسبب عدم احتفاله بإلغاء هدف الزمالك في مرمى الأهلي خلال مباراة السوبر

وأكد شوبير في تصريحات إذاعية: “امبارح لقيت هيصة حوالين أفشة جايبين لقطة من المدرجات اللاعيبة اللي كانوا خارج الاسكور، من ضمنهم أفشة وحسين الشحات وإمام عاشور، ولما اتلغى هدف الزمالك حسين وإمام فرحوا وأفشة فضل قاعد زي ما هو”

وتابع شوبير: “يا أخي كل واحد له انطباعاته، أنا مثلا لما بقعد أتفرج على ماتش للأهلي أو منتخب مصر لما ييجي جون مش بقوم وانفعل إلا لو حاجة في آخر ثانية مثلا، ولما الحكم يصفر أفرح وأتنطط براحتي”

وأكمل: “ لقيت بيقول لك أفشة زعلان إن الجون إتلغى!، يا أخي هو أنت دخلت في ضميره، مش هو ده أفشة اللي ما شاء الله ربنا يكرمه جاب أجون كتيرة وعمل أهداف كتيرة ونهائي القرن والقاضية؟!، ممكن يا أخي تقف جنب اللاعيب وتسانده، ما هو برضه اللاعيب ده أفنى وأعطى للفريق بدل ما نقول له يا أخي متشكرين”