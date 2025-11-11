"مفيش أسئلة معقدة".. قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر نوفمبر بالمدارس

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصدرت مديريات التربية والتعليم ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر نوفمبر 2025 ، حيث تم التشديد على ما يلي :

  •  الإلتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية 
  •  تكون الأسئلة متوافقة مع المنهج الدراسي الذي تمت دراسته خلال وقت الامتحان .
  • مراعاة المراجعة الدقيقة للنماذج الإمتحانية ، وتكاتف كافة الجهود من أجل مصلحة الطلاب .
  •  الإلتزام بالقوانين المنظمة لأعمال الإمتحانات وعدم المغالاه والتعقيد فى وضع الأسئلة .

تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا ينص على تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب 2025 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطاب رسمي أرسله للمديريات التعليمية : إنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية ، وفي اطار الاستعداد لـ انتخابات مجلس النواب 2025 والمقرر عقدها في بعض المحافظات يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 ، ونظرا لتعارض الموعد المشار إليه مع موعد امتحانات شهر نوفمبر بهذه المحافظات ، فقد تقرر أن تقوم كل محافظة من المحافظات التالية: ( القاهرة ، القليوبية ، والدقهلية ، والمنوفية ، و الغربية ، و كفر الشيخ ، والشرقية ، ودمياط ، وبورسعيد ، و الاسماعيلية ، والسويس ، وشمال سيناء ، وجنوب سيناء ) التي تجرى بها الانتخابات يومي 24 و 25 نوفمبر 2025 بإعداد جداول جديدة لـ امتحانات شهر نوفمبر وفقا لظروفها .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ألا يعقد أي اختبار قبل يوم 19 نوفمبر 2025

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنها لن تتولى وضع جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 بشكل مركزي موحد على مستوى الجمهورية ، مشيرةً إلى أن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2025 تتولى وضعه وإعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس  مع الإلتزام بالموعد الرسمي المحدد له .

ويتم إعداد أسئلة امتحانات شهر نوفمبر  2025 من قِبل موجهي المواد لضمان العدالة وتوحيد مستوى التقييم.

التربية والتعليم التعليم امتحانات شهر نوفمبر 2025 امتحانات شهر نوفمبر

