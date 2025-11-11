قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: يوجد مستهدِفون لمصر مروجون لأكاذيب بشأن انتخابات مجلس النواب
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
رياضة

الزمالك يواجه إيقاف قيد جديدا بسبب شكوى أوكرانية بـ الفيفا

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

يواجه نادي الزمالك إيقاف قيد جديدا، بعدما تقدم نادي أوليكساندريا الأوكراني، بـ شكوى رسمية ضد القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية بسبب مستحقات النادي في صفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

وأكدت تقارير إعلامية أن نادي أوليكساندريا الأوكراني قام بتقديم شكوى ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على أي مستحقات مالية من قيمة صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا لـ نادي الزمالك.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن قيمة صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلي صفوف الفارس الأبيض وصلت 1.8 مليون يورو ولم يحصل النادي الأوكراني على أى مستحقات حتى الآن من جانب نادي الزمالك.

وأوضحت أن النادي الأوكراني قرر تقديم شكوى ضد الزمالك من أجل الحصول على قيمة الصفقة وحال عدم السداد سيتعرض الفارس الأبيض إلى عقوبة إيقاف القيد.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولتين الأولى والثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات الجولة الأولى.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على إستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

الزمالك الفيفا خوان بيزيرا إيقاف قيد الزمالك الكاف

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

