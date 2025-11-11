الزمالك يواجه إيقاف قيد جديدا بسبب شكوى أوكرانية بـ الفيفا

يواجه نادي الزمالك إيقاف قيد جديدا، بعدما تقدم نادي أوليكساندريا الأوكراني، بـ شكوى رسمية ضد القلعة البيضاء خلال الساعات الماضية بسبب مستحقات النادي في صفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

وأكدت تقارير إعلامية أن نادي أوليكساندريا الأوكراني قام بتقديم شكوى ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على أي مستحقات مالية من قيمة صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا لـ نادي الزمالك.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن قيمة صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا إلي صفوف الفارس الأبيض وصلت 1.8 مليون يورو ولم يحصل النادي الأوكراني على أى مستحقات حتى الآن من جانب نادي الزمالك.

وأوضحت أن النادي الأوكراني قرر تقديم شكوى ضد الزمالك من أجل الحصول على قيمة الصفقة وحال عدم السداد سيتعرض الفارس الأبيض إلى عقوبة إيقاف القيد.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولتين الأولى والثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على إستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات الجولة الأولى.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على إستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.