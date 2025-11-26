قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

نواب: المشاركة الجماهيرية الكبيرة تعكس وعي المصريين بأهمية دورهم في العملية الديمقراطية.. والتفاعل الشعبي يعكس حس المواطنة والالتزام الوطني

معتز الخصوصي

وكيل تشريعية الشيوخ عن انتخابات البرلمان: الشعب المصري يكتب فصلا جديدا في الديمقراطية

نائب يشيد بحماس المواطنين للمشاركة في المرحلة الثانية للانتخابات

برلماني: المشاركة الكثيفة في الانتخابات السلاح الأقوى لمواجهة المال السياسي
 

أكد عدد من النواب أن المشاركة الجماهيرية الكبيرة تعكس وعي المصريين بأهمية دورهم في العملية الديمقراطية ورغبتهم في المساهمة الفعلية في صياغة مستقبل وطنهم ، وأشاروا إلى أن هذا التفاعل الشعبي يعكس حس المواطنة والالتزام الوطني.

وأشاد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالتفاعل الكبير للمواطنين مع المرحلة الثانية لـ انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن هذه المشاركة الجماهيرية الكبيرة تعكس وعي المصريين بأهمية دورهم في العملية الديمقراطية ورغبتهم في المساهمة الفعلية في صياغة مستقبل وطنهم وأن هذا التوافد الكبير يُظهر التلاحم الوطني والثقة بين المواطنين والقيادة السياسية في بناء مؤسسات قوية وممثلة للشعب.

وأشار الشريف، فى بيان إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز المشاركة الشعبية كانت أحد أهم الأسباب التي شجعت المواطنين على النزول والتصويت بكثافة، مؤكداً أن القيادة السياسية أكدت على أن كل صوت له قيمة وأن الشعب شريك في صناعة القرار الوطني كما أن الدولة قامت بتسهيل كل الإجراءات للناخبين، بما في ذلك تجهيز اللجان وتوفير بيئة آمنة ومريحة للتصويت.

وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، أن هذه المشاركة تعكس إدراك المصريين لأهمية البرلمان في مراقبة السياسات العامة، ووضع التشريعات التي تحقق مصالحهم اليومية، وتضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات تمثل بداية فصل جديد في تاريخ الديمقراطية المصرية، حيث الشعب يثبت أن إرادته هي الركيزة الأساسية لنجاح أي عملية انتخابية وبناء برلمان يمثل طموحات المواطنين.

وأشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بالتوافد الكبير للمواطنين على اللجان الانتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، واصفًا هذا التفاعل بـالإنجاز الوطني الهام الذي يعكس وعي الشعب المصري بأهمية دوره في العملية الديمقراطية وأن المشاركة المكثفة تُظهر التزام المواطنين بحقهم الدستوري ورغبتهم في التأثير على السياسات التي تمس حياتهم اليومية ومستقبل بلادهم.

وأشار المير فى بيان له إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت عاملًا رئيسيًا وراء هذا النجاح، حيث شددت القيادة على أهمية النزول والمشاركة في الانتخابات لضمان برلمان قوي يمثل طموحات المصريين ويعكس إرادتهم كما أن الدولة وفرت كافة التسهيلات للناخبين، من تجهيز اللجان إلى توفير بيئة انتخابية آمنة ومريحة، ما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات المشاركة على نحو غير مسبوق في المرحلة الثانية.

وأكد المهندس حسن المير أن هذا التفاعل الشعبي يعكس حس المواطنة والالتزام الوطني، ويؤكد أن الشعب المصري يتفهم دوره في رسم السياسات ومراقبة عمل الحكومة من خلال البرلمان القادم ، مشيراً إلى أن المشاركة الكبيرة تعتبر رسالة واضحة للعالم بأن مصر دولة قوية ومستقرة، وأن مواطنيها على قدر المسؤولية في المشاركة الفاعلة في صناعة القرار الوطني.

وتابع: كما أن هذا الإنجاز الانتخابي يُمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية في مصر، ويؤكد أن الإرادة الشعبية هي المحرك الأساسي لنجاح العملية السياسية، وأن الشعب المصري يضع مستقبل وطنه في المقام الأول.

وأكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية المشاركة الفعالة والواسعة من المواطنين في انتخابات مجلس النواب الجارية، واصفًا هذا الاستحقاق الدستوري بأنه واجب وطني ومسؤولية جماعية للدفاع عن الحقوق وصون الديمقراطية.

وأوضح الجندي في بيان له أن المشاركة الإيجابية ليست مجرد حق، بل هي واجب وطني ضروري لتعزيز مسار الديمقراطية وضمان التعبير الحر عن إرادة الشعب.

ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية الوطنية تجاه مستقبل البرلمان المصري، مشددًا على أهمية عدم التهاون في أداء هذا الدور المحوري الذي يحدد مسار التشريع والرقابة في البلاد.

وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير على صناديق الاقتراع هو السلاح الأقوى لمواجهة ظاهرة المال السياسي التي قد تضر بنزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً أن المشاركة الكثيفة تمنح الناخبين الكلمة الفصل لاختيار ممثليهم بناءً على الكفاءة والنزاهة، بعيدًا عن أي محاولات لشراء الأصوات أو استغلال الظروف الاقتصادية.

ودعا النائب حازم الجندي المواطنين إلى اعتبار الاستحقاقات الدستورية حصنًا منيعًا لحماية الوطن وضمان استقرار مؤسساته، مشيرًا إلى أن المشاركة المكثفة في الانتخابات هي الرد العملي على أي محاولات للتأثير على حرية الاختيار أو تقليل قيمة الصوت الانتخابي.

المشاركة الجماهيرية الكبيرة المصريين العملية الديمقراطية المواطنة انتخابات مجلس النواب

