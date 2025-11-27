سقوط لصوص سرقة الدراجات النارية في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالإسكندرية.
تبلغ للإجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) بتضرره من تعرضه لواقعة سرقة دراجته النارية حال توقفها أسفل مسكنه بالإسكندرية.
أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة البحيرة)، وبمواجهتهما إعترفا بمزاولتهما نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"، وقيامهم بإرتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.