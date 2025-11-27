تعالى اسرق بابا واتقدملي.. فتاة تخطط لحبيبها سرقة والدها بالوراق

حاولت فتاة مساعدة حبيبها على الزواج منها فحرضته على سرقة خزينة والدها التي تحتوي على مبالغ مالية ومجوهرات، تم اكتشاف جريمتهما وإلقاء القبض عليهما بمنطقة الوراق.

البداية عندما تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من من قسم شرطة الوراق بإبلاغ موظف ٥٠ سنة باكتشافه سرقة خزينة حديدية من غرفة نومه بداخلها ربع مليون جنيه ومجوهرات وبعض الأوراق الخاصة، وذكر أنه خرج وأسرته لزيارة اقاربهم وعند عودته اكتشف سرقة الخزينة.

انتقلت قوة من ضباط مباحث الجيزة لفحص الشقة مسرح الجريمة وتبين سلامة جميع المنافذ ما يشير إلى امتلاك المتهم لمفتاح الشقة وبالبحث والتحرى ومن خلال فحص كاميرات المراقبة تم رصد دخول شاب للعقار وخروجه حاملا الخزينة.

ألقت مباحث الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته فجر مفاجأة بأنه نفذ فكرة ابنة صاحب الشقة حيث تربط بينهما علاقة عاطفية ويرغبان في الزواج فقامت بتحريضه على خزينة والدها حتى يتمكن من التقدم لخطبتها بالأموال التي يستولى عليها.

القي القبض على الفتاة وبمواجهتها اعترفت أنها أعطت المت بإعطائه نسخة من مفاتيح الشقة، وأخبرته بموعد مغادرتهم لزيارة أقاربهم، لتنفيذ خطتهما، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.