شنطة ذهب.. قرار عاجل بشأن سرقة حقيبة مجوهرات من مسنة بالعجوزة

أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامها بسرقة حقيبة مجوهرات من منزل مسنة بالعجوزة.



وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على إحدى السيدات، لسرقتها مشغولات ذهبية وبعض المقتنيات من داخل مسكن مسنة، محل عملها بالعجوزة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من مسنة، يفيد بتعرضها لواقعة سرقة مسكنها، متهمة في ارتكابه إحدى السيدات والتي تعمل عاملة نظافة بالمنزل.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن المسروقات عبارة عن سلسة جنزير، وسبيكة ذهب 5 جرامات، وغويشة زجزاج و2 إنسيال، و7 خواتم، وعقد، و3 حلقان، وساعة يد، و12 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية ومكان مرتكبة الواقعة، وجرى ضبطها واقتيادها إلى قسم الشرطة وإعادة المسروقات، وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وتم اتخاذ لإجراءات القانونية حيال الواقعة.