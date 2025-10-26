أم عريس سرقتني .. أميرة الذهب تثير الجدل بمنشور على فيسبوك | تفاصيل

نشرت مالكة محل مجوهرات "أميرة الذهب" منشورًا عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتعرضها للسرقة.

وقال في منشور لها:" مش عارفة أنام من حرقة الدم .. سرقتني أم عريس بتنقي شبكة ابنها تخيلوا جبروت قلبها وكسرت قلب ابنها مكنتش عارفة اعرف ابنها إزاي وأقوله إيه ع العلم ظروفهم متوسطة الحال.. إزاي هي قدرت تكسر قلبه أوي كده".

كما قالت في تعليق لها ردا على تعليقات متابعيها بأنها تدعي السرقة بهدف التريند: "يا جماعة حصل أكيد وفيه فيديو ومش تريند وأنا قاصدة بنزول المنشور إنها تخاف ومتكررهاش وأنها تحس باللي عملته وع فكرة أنا اخدت الخاتم اللي سرقته وعندي فيديوهات بالواقعة كاملة بس أنا قاصدة أحسسها بالزعل.. أنا انقهرت ع الواد وع الموقف وع حال الدنيا قولت أقهرها معايا".