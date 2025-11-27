قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية للحماية من الحوادث وموت الفجأة .. رددها دائما يحفظك الله
اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الأهلي يختتم تدريباته اليوم بملعب «مولاي الحسن» استعدادًا لمواجهة الجيش الملكي
النيابة العامة تنظم دورات تدريبية لأعضائها حول التصدي لجرائم العنف ضد المرأة
القاهرة تستضيف منتدى الاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء بمجلس النواب لمناقشة التعاون الإقليمي
محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي
«معلومات الوزراء» يستعرض أبرز الفرص ومتطلبات النجاح في مجال صناعات الأغذية والمشروبات
حمدي فتحي لـ رمضان صبحي بعد إيقافه بسبب المنشطات: «ربنا يهونها عليك يا حبيبي»
سعر الذهب صباح اليوم الخميس 27-11-2025
الاحتلال يواصل عدوانه على محافظة طوباس الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي
الثالثة فجرا.. كواليس الإفراج عن أم مكة بعد سداد 100 ألف جنيه
آخر تحديث لسعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 27-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: استرداد 97 فدانا و1008مترا أملاك دولة خلال إزالة 24 تعديا

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استرداد 97 فدان من الأراضي الزراعية إضافة إلى 1008 متر مربع من المباني المخالفة، وذلك عقب إزالة 24 حالة تعدي على أراضي الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، الرامية إلى حماية الرقعة الزراعية، ومنع البناء المخالف، واسترداد الأراضي المتعدى عليها.

 استرداد أراضي الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة نفذت بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية بمراكز أسيوط، والفتح، وصدفا، وأبنوب، والغنايم، إضافة إلى حي غرب أسيوط، وبالتعاون مع جهات الولاية المختلفة ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ القرارات بكل دقة وانضباط.

وشملت الإزالات 8 حالات تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز أسيوط، و11 حالة بمركز أبنوب تضمنت تعديات على أراضي زراعية وحرم النيل ومتغيرات مكانية، إلى جانب إزالة حالة تعدي مشتركة على أراضي زراعية والمتغيرات المكانية بمراكز الفتح وصدفا والغنايم، فضلًا عن حالتين من المتغيرات المكانية في نطاق حي غرب.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن أعمال الإزالة جرت تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الدفع بمعدات المراكز والأحياء لتنفيذ المهام وفق الجدول الزمني المحدد سلفًا.

وأكد المحافظ استمرار الحملات بكافة المراكز والأحياء لحماية أراضي الدولة وردع أي محاولات جديدة للتعدي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات بناء عشوائي عبر غرفة عمليات المحافظة من خلال الخط الساخن (114)، أو الأرقام 088/2135858 – 088/2135727، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها فور ورودها.

أسيوط محافظ أسيوط استرداد 97 فدان الأراضي الزراعية المباني المخالفة إزالة 24 حالة تعدي أراضي الدولة الموجة 27 لإزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالدقهلية

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان: إنهاء خدمة 9 من العاملين بوحدة محلية كوم أمبو لتعاطيهم المخدرات

وكيل الأزهر يزور الاسكندرية

"الضويني" يتابع سير العمل بأزهرية الإسكندرية ويزور معهد النور

بالصور

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم
وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد
القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة
طريقة عمل فطاير بالجبنة

حسب موقعك.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 نوفمبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد