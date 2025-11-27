محافظ أسيوط: استرداد 97 فدانا و1008مترا أملاك دولة خلال إزالة 24 تعديا

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استرداد 97 فدان من الأراضي الزراعية إضافة إلى 1008 متر مربع من المباني المخالفة، وذلك عقب إزالة 24 حالة تعدي على أراضي الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات، وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، الرامية إلى حماية الرقعة الزراعية، ومنع البناء المخالف، واسترداد الأراضي المتعدى عليها.

استرداد أراضي الدولة

وأوضح محافظ أسيوط أن حملات الإزالة نفذت بتنسيق كامل بين الوحدات المحلية بمراكز أسيوط، والفتح، وصدفا، وأبنوب، والغنايم، إضافة إلى حي غرب أسيوط، وبالتعاون مع جهات الولاية المختلفة ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ القرارات بكل دقة وانضباط.

وشملت الإزالات 8 حالات تعدي على أراضي الإصلاح الزراعي بمركز أسيوط، و11 حالة بمركز أبنوب تضمنت تعديات على أراضي زراعية وحرم النيل ومتغيرات مكانية، إلى جانب إزالة حالة تعدي مشتركة على أراضي زراعية والمتغيرات المكانية بمراكز الفتح وصدفا والغنايم، فضلًا عن حالتين من المتغيرات المكانية في نطاق حي غرب.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن أعمال الإزالة جرت تحت إشراف وحدة متابعة الإزالات بإدارة أملاك الدولة برئاسة أحمد سيد طلبة، وبالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بقيادة يحيى زكريا أبو رحمة، مع الدفع بمعدات المراكز والأحياء لتنفيذ المهام وفق الجدول الزمني المحدد سلفًا.

وأكد المحافظ استمرار الحملات بكافة المراكز والأحياء لحماية أراضي الدولة وردع أي محاولات جديدة للتعدي، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، داعيًا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات بناء عشوائي عبر غرفة عمليات المحافظة من خلال الخط الساخن (114)، أو الأرقام 088/2135858 – 088/2135727، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها فور ورودها.