ما المطلوب لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. وكم متوسط التكلفة؟

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار التي شهدتها الساعات الماضية في مصر؛ يتجه عدد متزايد من مالكي السيارات إلى البحث عن بدائل أكثر اقتصادية لتشغيل مركباتهم.

ويعتبر نظام الغاز الطبيعي من أبرز الخيارات الجذابة، حيث يوفر فارقا كبيرًا في التكلفة على المدى الطويل، رغم ارتفاع أسعاره نسبيًا خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه الخيار الأرخص مقارنة بالوقود التقليدي.

وأعادت رغبة الإقبال على التحويل نحو الغاز، التساؤلات حول إجراءات التحويل، بين “مصاريف متوسط التكلفة”، إلى جانب “مميزات وعيوب تحويل السيارة إلى العمل بالغاز الطبيعي”.

خطوات تحويل السيارة إلى العمل بالغاز الطبيعي ومتوسط التكلفة

تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي لا يتطلب تعديلًا جوهريًا في النظام الأساسي للسيارة، فما يتم فعليًا هو إضافة منظومة مستقلة تشمل “المنظم، الأسطوانة، أنابيب الضغط، جهاز الحقن، المفتاح المخصص للتحويل بين البنزين والغاز”، إلى جانب “صمامات أمان” لحماية دائرة الكهرباء، و"صمام أوتوماتيكي"؛ لعزل الأسطوانة عند الضرورة.

ويتم التحويل في مراكز معتمدة تضمن سلامة التركيب ويتوافر بها كل معايير الأمان.

ويشترط تقديم بعض المستندات الأساسية مثل “بطاقة الرقم القومي (سارية)، رخصة السيارة (سارية بمدة لا تقل عن شهر)، إيصال مرافق حديث باسم مالك السيارة، ضامن (من الأقارب من الدرجة الأولى)”، مع “مستندات داعمة”؛ في حال طلب تقسيط القيمة الإجمالية.

متوسط تكلفة تحويل سياراتك من بنزين إلى الغاز الطبيعي

تختلف التكلفة، باختلاف نوع السيارة، وطقم التحويل، وأيضا وفقًا لسعة الأسطوانة، والمواد المستخدمة في تصنيعها.

وتبدأ هذه التكلفة من 11 ألف جنيه، وتصل إلى ما يقارب 15 جنيه، بحسب نظام الحقن.