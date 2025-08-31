قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في المستشفى.. الفنان حسن العدل يطلب من الجمهور الدعاء لزوجته
توضيح عاجل بشأن نظام الامتحانات في البكالوريا المصرية
أسيست مرموش ليس كافيا.. مانشستر سيتي يخسر من برايتون بالبريميرليج
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي
"هايتحرموا من درجاتهم".. قرار عاجل بشأن الطلاب المتغيبين عن المدارس في العام الدراسي الجديد
هل الأنبياء يخطئون؟.. خالد الجندي: الله جعلهم معصومين
مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي
تشكيل المصري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد
مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي
خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح
مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دخلت تعمل فحوصات خرجت جثة.. جمال جورج يكشف اللحظات الأخيرة للصحفية عبير الأباصيري

الصحفية عبير الأباصيري
الصحفية عبير الأباصيري
محمد البدوي

قال الكاتب الصحفي جمال جورج إنه تفاجأ بخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بوفاة الكاتبة الصحفية عبير الأباصيري داخل إحدى المستشفيات بمنطقة الدقي، لافتا إلى أنها كانت إحدى العاملين بالمجال الإعلامي، كما عملت بالقناة الأولى فترة طويلة أثناء تواجد الإعلامي عاطف كامل، والذي كان بمثابة الأب الروحي لها.

وأضاف الكاتب الصحفي جمال جورج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت الشمس» والمذاع عبر قناة «الشمس» أن الكاتبة الصحفية عبير الأباصيري عملت لمدة فترة طويلة في برنامج الإعلامي عاطف كامل، ثم عملت معه أيضا في التليفزيون المصري.

عمل فحوصات

وأوضح الأمر الغريب في الموضوع هو أين الأسرة والأهل؟، عندما تدخل فتاة إلى مستشفى الدقي لعمل فحوصات وبعض الأمور التي كانت تعاني منها وفجأة تخرج جثة هامدة أمر في غاية الغرابة.

مناشدات عبر السوشيال ميديا

وأشار إلى أن هناك مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أحد من الأقارب أو الأهل، ولم يظهر أي شخص من عائلاتها، وتم دفنها دون الوصول إلى أحد من الأهل أو الأقارب.

عبير الأباصيري جمال جورج السوشيال ميديا الصحفية عبير الأباصيري أزمة عبير الأباصيري

