دخلت تعمل فحوصات خرجت جثة.. جمال جورج يكشف اللحظات الأخيرة للصحفية عبير الأباصيري

قال الكاتب الصحفي جمال جورج إنه تفاجأ بخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بوفاة الكاتبة الصحفية عبير الأباصيري داخل إحدى المستشفيات بمنطقة الدقي، لافتا إلى أنها كانت إحدى العاملين بالمجال الإعلامي، كما عملت بالقناة الأولى فترة طويلة أثناء تواجد الإعلامي عاطف كامل، والذي كان بمثابة الأب الروحي لها.

وأضاف الكاتب الصحفي جمال جورج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت الشمس» والمذاع عبر قناة «الشمس» أن الكاتبة الصحفية عبير الأباصيري عملت لمدة فترة طويلة في برنامج الإعلامي عاطف كامل، ثم عملت معه أيضا في التليفزيون المصري.

عمل فحوصات

وأوضح الأمر الغريب في الموضوع هو أين الأسرة والأهل؟، عندما تدخل فتاة إلى مستشفى الدقي لعمل فحوصات وبعض الأمور التي كانت تعاني منها وفجأة تخرج جثة هامدة أمر في غاية الغرابة.

مناشدات عبر السوشيال ميديا

وأشار إلى أن هناك مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوصول إلى أحد من الأقارب أو الأهل، ولم يظهر أي شخص من عائلاتها، وتم دفنها دون الوصول إلى أحد من الأهل أو الأقارب.