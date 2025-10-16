قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع اليوم على تباين مؤشراتها

بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع اليوم على تباين مؤشراتها
بورصة الكويت تُغلق تعاملات نهاية الأسبوع اليوم على تباين مؤشراتها
أ ش أ

أغلقت بورصة الكويت تعاملات نهاية الأسبوع، اليوم /الخميس/، على تباين مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 19.53 نقطة بما نسبته 0.22% ليصل إلى مستوى 8862.87 نقطة، إذ جرى تداول نحو 803 ملايين سهم عبر 35 ألفا و828 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 184 مليون دينار كويتي.


وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعا بنحو 38.19 نقطة، بما نسبته 0.45% ليصل إلى مستوى 8414.10 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 463 مليون سهم من خلال 22 ألفا و285 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 77 مليون دينار كويتي.


بينما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 34.90 نقطة بما نسبته 0.37% ليصل إلى مستوى 9412.74 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 340 مليون سهم عبر 13 ألفا و570 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 106 ملايين دينار كويتي.


وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 94.98 نقطة بما نسبته 1.07% ليصل إلى مستوى 8747.69 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 325 مليون سهم عبر 14 ألفا و610 صفقات نقدية بقيمة بلغت حوالي 58.6 مليون دينار كويتي.


وكانت شركات "أركان" و"استثمارات" و"ايفا" و"أسس" و"عمار" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "متحدة" و"إنوفست" و"آسيا" و"ثريا" و"ساحل" الأكثر انخفاضا.

بورصة الكويت مؤشر السوق الرئيسي ارتفع مؤشر السوق الأول صفقة نقدية

