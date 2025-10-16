الهند تسعى لزيادة واردات النفط والغاز من أمريكا تحت ضغط ترامب لوقف شراء النفط الروسي

تسعى الهند إلى زيادة وارداتها من النفط والغاز من الولايات المتحدة في إطار جهودها لتنويع مصادر الطاقة والتعامل مع الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن شراء النفط الروسي المخفض.



وقالت وزارة الخارجية الهندية- في بيان أوردته شبكة "يو إس نيوز" الأمريكية اليوم /الخميس/- إن الأولوية هي حماية مصالح المستهلكين في ظل تقلبات سوق الطاقة، وأن الهند تسعى لتنويع مصادرها لضمان استقرار الأسعار والإمدادات، مشيرة إلى أن إدارة ترامب أبدت اهتمامًا بتعميق التعاون في مجال الطاقة، مع وجود محادثات جارية في هذا الشأن.



وكان ترامب قد صرح أمس بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعده بأن الهند ستتوقف عن شراء النفط الروسي قريبًا، ما قد يضيف ضغوطًا على موسكو للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وتعد الهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين، كما أشار ترامب إلى مشتريات الهند من موسكو عندما فرض رسومًا جمركية على واردات الهند.



كما أكد سكرتير التجارة الهندي، راجيش أجاروال، أمس أن الهند مستعدة لزيادة مشترياتها من النفط والغاز الأمريكي إذا كانت الأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن بلاده تشتري حالياً نحو 12-13 مليار دولار من الطاقة الأمريكية سنويًا، وهناك إمكانية لمضاعفة هذه الكمية دون تأثير سلبي على المصافي المحلية، كما أن هناك فريقًا من المسؤولين الهنود يزور الولايات المتحدة لمناقشة اتفاق تجارة ثنائي يشمل التعاون في مجال الطاقة.



وعلى الرغم من توقف محادثات التجارة بين الهند والولايات المتحدة بعد اعتراض ترامب على شراء الهند النفط الروسي، إلا أن هناك رغبة من الجانبين في تطوير التعاون الاقتصادي.



وفي الآونة الأخيرة، تفاعلت /نيودلهي/ إيجابيًا مع منشورات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى رغبة في تحسين العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين.