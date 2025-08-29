لم يستدل على أهلها… وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

توفيت خلال الساعات الماضية الإعلامية عبير الاباصيري، معدة برنامج الإعلامي الراحل عاطف كامل.

وكتبت زميلتها سوزان عباس: انا في المستشفي الأن صلاه الجنازة في السيده نفيسه ظهرا والدفنة في مدافن آل الدفتار بالدراسه جزاها الله الخير كله والعزاء علي رأس المقابر انا لله وانا اليه راجعون انتقلت الى رحمه الله تعالى الزميله الفاضله عبير الاباصيرى منذ دقائق، ولم يستدل على أحد من أهلها حتى الآن".



وتابعت سوزان: "اللي يقدر يكون معانا ما يترددش لحظه ويجي فورا عشان تصاريح الدفن و الغسل الإجراءات الأخرى.. مستشفى الشبراوي بميدان فيني بالدقي إن شاء الله هوصل المستشفى.

وتابعت سوزان بمنشور آخر: “متجهون الآن إلى ستنا نفيسة لصلاة الجنازة والجمعة على الغالية عبير الأباصيرى ومنها إلى مدافن آل الدفتار بباب النصر بالدراسه.. العزاء على راس القبر.. كل حاجه اتيسرت تيسير كبير و بسرعه جداااا في جنة النعيم يا عبير نسألكم الفاتحة”.