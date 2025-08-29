بونغ جون هو رئيس لجنة تحكيم مهرجان مراكش 2025

يترأس المخرج الكوري الجنوبي بونغ جون هو، الحائز على جائزة الأوسكار لجنة تحكيم الدورة الثانية والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، الذي سيُقام من 28 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2025.



ستُمنح لجنة التحكيم جائزة النجمة الذهبية لأحد الأفلام الطويلة الـ14 المشاركة في المسابقة الرسمية، والتي تمثل أعمالًا أولى أو ثانية لمخرجيها، في إطار اكتشاف مواهب سينمائية جديدة من مختلف أنحاء العالم.



وقال بونغ جون هو:

"منذ سنوات، يتيح لي مهرجان مراكش اكتشاف أفلام رائعة قادمة من العالم بأسره، تحت سماء هذه المدينة الساحرة. أشعر بفخر وسعادة لتولي رئاسة لجنة التحكيم، وأتطلع بشغف إلى لقاء المواهب السينمائية القوية، وخوض تجربة فنية عميقة."



بونغ جون هو.. ظاهرة سينمائية

بونغ جون هو هو أحد أبرز المخرجين في السينما المعاصرة، وقد حصد جوائز مرموقة منها:

السعفة الذهبية من مهرجان كان

جائزة الأوسكار

جولدن جلوب

بافتا

حقق شهرة عالمية بفيلم "طفيلي – Parasite" (2019)، الذي عالج ببراعة الفوارق الطبقية بأسلوب يجمع بين الكوميديا السوداء والدراما الاجتماعية، ليصبح أول فيلم غير ناطق بالإنجليزية يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم.

أفلامه تتناول مواضيع إنسانية واجتماعية عميقة، عبر أنماط متنوعة مثل:

الدراما البوليسية (ذكريات قاتل - Memories of Murder)

أفلام الوحوش (المضيف - The Host)

الخيال العلمي (محطم الجليد - Snowpiercer)

الدراما الاجتماعية السوداء (أوكجا - Okja)

الكوميديا السوداء (ميكي 17 - Mickey 17)

ويُعرف بقدرته على كسر القوالب السينمائية، ومخاطبة جمهور عريض من مختلف الأعمار والثقافات.

تكريم خاص في الأكاديمية

في عام 2023، افتتحت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة معرضًا بعنوان: "إلهام المخرج السينمائي: بونغ جون هو"،

والذي سلط الضوء على مسيرته وأفلامه، إضافة إلى الأعمال التي ألهمت مسيرته الفنية.

