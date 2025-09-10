نقابة الأطباء تكرم مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

استقبل الدكتور محمد شعبان، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وفدًا من مجلس نقابة الأطباء بالأقصر، برئاسة الدكتور أبو النجا الحجاجي – نقيب أطباء الأقصر، والدكتور هاني عبدالباقي – الأمين العام للنقابة، والدكتور أحمد سلطان – أمين صندوق النقابة، والدكتور الحسين رجب – عضو مجلس نقابة الأطباء، والدكتور خلف عمر – عضو مجلس النقابة.

وخلال الزيارة، قدّم الوفد درع التكريم لمدير الفرع، تعبيرًا عن خالص الشكر والتقدير لمجهوداته الكبيرة وإسهاماته الواضحة في تطوير ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية داخل محافظة الأقصر، وما تحقق من إنجازات ملموسة انعكست بصورة مباشرة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأعرب أعضاء النقابة عن اعتزازهم العميق بالتعاون المثمر مع الهيئة، مؤكدين تطلعهم لمزيد من الشراكات الفعّالة التي تعزز مسيرة التطوير والنجاحات التي يقودها الدكتور محمد شعبان في خدمة المنظومة الصحية بالأقصر.