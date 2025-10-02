قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: الوضع في الشرق الأوسط متدهور.. والغرب لم يستطع تقديم حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها اليوم على وقع منحنى إيجابي لمؤشراتها
أسامة كمال: حرب أكتوبر نقطة مضيئة في تاريخ مصر وتجسيد لروح الشعب المصري الصامد
سابق عصره بـ 60 سنة.. مختار نوح: الرئيس السيسي أنقذ مصر ونجح في فكرة تقويض فكرة الإرهاب
شراقي: التصميم الهندسي للسد الإثيوبي غير مناسب لتخزين الكميات الهائلة من المياه
بعد خفض الفائدة.. أسعار شهادات الادخار في البنوك المصرية
واجهت العدو في قلب سيناء.. بطولات قوات الصاعقة خلال حرب أكتوبر
بعد الانخفاض المفاجئ.. غرفة الدواجن: السعر العادل لا يقل عن 65 جنيها للكيلو
أجنبيتان تسرقان جواهرجي في قصر النيل
ترامب: مشكلة الشرق الأوسط قابلة للحل بسهولة.. وبدر عبد العاطي: خطة غزة تحتاج مناقشات
آخر تطورات سعر الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم الخميس 2-10-2025
مدبولي: الصحة والتعليم يستحوذان على النصيب الأكبر من الاستثمارات العامة خلال الفترة القادمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

نقيب التمريض تودع مجلس الشيوخ.. ماذا عن النقابة؟

كوثر محمود نقيب التمريض
كوثر محمود نقيب التمريض
الديب أبوعلي

قدمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ السابق، خالص شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية التي منحها لها خلال الدورة البرلمانية الماضية من خلال تعيينها عضوًا بمجلس الشيوخ.

وأكدت أن هذا الاختيار يعكس حرص القيادة السياسية على دمج التمريض في الحياة السياسية، وإيمانها العميق بقدرة ممثلي هذه الفئة المحورية على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الوطن.

وأوضحت أن تمثيل التمريض داخل مجلس الشيوخ طوال الفترة الماضية كان مسؤولية وطنية كبيرة وتجربة استثنائية منحت التمريض صوتًا مؤثرًا تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن ذلك أسهم في إبراز الدور الحيوي للفريق التمريضي داخل المنظومة الصحية المصرية.

وأضافت نقيب عام التمريض أن عضويتها في المجلس أتاحت لها المشاركة في مناقشة وإقرار العديد من القوانين المهمة، بعضها يمس القطاع الطبي بشكل مباشر، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة أن مجلس الشيوخ فى دورته الماضية أدى دورًا محوريًا في دعم مسار الإصلاح التشريعي والرقابي، من خلال مناقشة قوانين متنوعة أثرت بشكل مباشر في حياة المواطنين وفي تطوير قطاعات حيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

وأكدت أن هذه التجربة كانت عظيمة وفارقة في مسيرتها المهنية والعامة، إذ منحتها فرصة التواصل المباشر مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والتعبير عن صوت التمريض في مؤسسة دستورية رفيعة بحجم مجلس الشيوخ.

يذكر أن كوثر محمود تشغل منصب نقيب عام التمريض منذ 13 عاما، ولم تشهد النقابة خلال هذه الفترة أية تغيير أو انتخابات نقابية سوى مرة واحدة في العام 2016.

