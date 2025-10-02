نقيب التمريض تودع مجلس الشيوخ.. ماذا عن النقابة؟

قدمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ السابق، خالص شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الثقة الغالية التي منحها لها خلال الدورة البرلمانية الماضية من خلال تعيينها عضوًا بمجلس الشيوخ.

وأكدت أن هذا الاختيار يعكس حرص القيادة السياسية على دمج التمريض في الحياة السياسية، وإيمانها العميق بقدرة ممثلي هذه الفئة المحورية على المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الوطن.

وأوضحت أن تمثيل التمريض داخل مجلس الشيوخ طوال الفترة الماضية كان مسؤولية وطنية كبيرة وتجربة استثنائية منحت التمريض صوتًا مؤثرًا تحت قبة البرلمان، مشيرة إلى أن ذلك أسهم في إبراز الدور الحيوي للفريق التمريضي داخل المنظومة الصحية المصرية.

وأضافت نقيب عام التمريض أن عضويتها في المجلس أتاحت لها المشاركة في مناقشة وإقرار العديد من القوانين المهمة، بعضها يمس القطاع الطبي بشكل مباشر، وعلى رأسها قانون المسؤولية الطبية، مؤكدة أن مجلس الشيوخ فى دورته الماضية أدى دورًا محوريًا في دعم مسار الإصلاح التشريعي والرقابي، من خلال مناقشة قوانين متنوعة أثرت بشكل مباشر في حياة المواطنين وفي تطوير قطاعات حيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

وأكدت أن هذه التجربة كانت عظيمة وفارقة في مسيرتها المهنية والعامة، إذ منحتها فرصة التواصل المباشر مع المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والتعبير عن صوت التمريض في مؤسسة دستورية رفيعة بحجم مجلس الشيوخ.

يذكر أن كوثر محمود تشغل منصب نقيب عام التمريض منذ 13 عاما، ولم تشهد النقابة خلال هذه الفترة أية تغيير أو انتخابات نقابية سوى مرة واحدة في العام 2016.