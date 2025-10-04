الوطنية للانتخابات تحدد 7 و8 نوفمبر موعدًا للتصويت بالخارج في انتخابات النواب

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، فتح باب التصويت للمصريين بالخارج بالمرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

مؤتمر إعلان الجدول الزمني

وتنعقد فعاليات مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات بمسرح التليفزيون المصري في مبنى ماسبيرو، حيث يتم الإعلان عن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب.

اجتماع هام لمجلس إدارة الهيئة

عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات اجتماعًا هامًا صباح اليوم السبت برئاسة القاضي حازم بدوي، لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده مدير الجهاز التنفيذي للهيئة بشأن الإجراءات واللوجستيات الخاصة بالانتخابات المقبلة.