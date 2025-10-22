خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى.. الرئيس السيسي يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي توقيع عدد من الاتفاقيات خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى .

وفي وقت سابق، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر ستواصل جهودها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وإحراز تقدم في المسيرة التنموية.



وقال الرئيس السيسي في كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي على هامش انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى، :"مصر ملتزمة بتنفيذ وثيقة ملكية الدولة وبرنامجها للطروحات الحكومية".

وأضاف:" نؤكد على التزام مصر بدعم القطاع الخاص ليكون محركا رئيسيا للاقتصاد".

وتابع الرئيس السيسي:" حريصون على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري والاقتصادي الأول مع مصر".