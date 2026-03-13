العمايرة يكشف عن الأندية المصرية المعاقبة من الفيفا

كشف ‏عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن الأندية المصرية المعاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد من الفيفا .

وكتب عامر عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"الأندية المصرية المعاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد من الفيفا هم

الزمالك 11 قضية

ايسترن كومباني 4 قضايا

الإسماعيلي 4 قضايا

مركز شباب تلا بالمنوفية قضية

راية قضية

مودرن سبورت قضية

القائمة محدثة حتى تاريخ اليوم 13 مارس".



وقد شهدت الكرة المصرية، تطورًا جديدًا قد ينعكس سلبًا على عدد من الأندية، بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تقضي بفرض عقوبات تتعلق بحظر قيد اللاعبين على بعض الفرق بسبب نزاعات وقضايا مالية مع لاعبين أو أطراف أخرى.

وارتفع عدد الأندية المصرية التي تواجه عقوبة إيقاف القيد خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تحديث قائمته الخاصة بالأندية الممنوعة من تسجيل لاعبين جدد.