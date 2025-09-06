إيه التمثيل الرائع ده.. تامر حسني يشيد بموهبة ليلى زاهر بعد "حكاية هند"

وجه الفنان تامر حسني، رسالة للفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بعد تألقها في مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” في حكاية هند.

وكتب تامر حسني عبر خاصية الاستوري: “ايه يا ليلى التمثيل الرائع ده ألف مبروك بجد من قلبي مسلسلك جميل جدا وكل الأبطال والصناع هايلين”.

تامر حسني

يذكر أن حكاية "هند" من بطولة ليلى أحمد زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، الفنان القدير عزت زين ، عزوز عادل ، من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد.

وينطلق اليوم عرض حكاية "الوكيل" خامس حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" من تأليف الكاتب والإعلامي محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبوذكري، ويعرض حصريا عبر قنوات dmc ومنصات watch it وشاهد.

ويضم العمل في بطولته نخبة نجوم من أجيال مختلفة، ويناقش عالم السوشيال ميديا ومنصة تيك توك، بصورة متعمقة تكشف كواليس وأسرار هذا العالم.