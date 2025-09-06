رفيقة الكفاح.. حنان مطاوع تهنئ ريهام عبد الغفور بمناسبة عيد ميلادها

هنأت الفنانة حنان مطاوع، الفنانة ريهام عبد الغفور بمناسبة عيد ميلادها اليوم 6 سبتمبر.

وكتبت حنان مطاوع عبر فيسبوك: "كل سنة وانتي طيبة وناجحة وفرحانة وراضية وفي احسن حال يا حبيبة قلبي رفيقة النجاح والكفاح".

يذكر أن حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك، إلى جانب الممثلة نيللي كريم.

وحضر العرض عدد من صنّاع الفيلم وأبطاله، والمخرجة والمؤلفة المشاركة سارة جوهر، والمؤلف محمد دياب.

ويمثل الفيلم أحد أبرز المشاركات العربية في المهرجان، وعبّرت حنان مطاوع بقولها إن "رد الفعل الإيجابي أسعد قلبها»، معتبرة أن مشاركتها في عمل يُعرض ضمن تظاهرة عالمية يرأسها روبرت دي نيرو هي لحظة فخر في مسيرتها الفنية.