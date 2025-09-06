قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
أحمد موسى: تنسيق بين جماعة الإخوان وإسرائيل.. ومعبر رفح لن يكون لتهجير الفلسطينيين
الشعب المصري زلزل إكس.. أحمد موسى: هاشتاج عاش الجيش المصري عاش يتصدر منذ أمس
قيادي بالجبهة الوطنية: تصريحات نتنياهو محاولة يائسة لشرعنة مشروع تهجيري مرفوض
دي بروين: العودة إلى مانشستر سيتي سيكون إحساسًا غريبًا
تشكيل منتخب مصر الثاني أمام تونس وديًا
حالة الطقس غدا .. توقعات الأرصاد: جو رطب وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رفيقة الكفاح.. حنان مطاوع تهنئ ريهام عبد الغفور بمناسبة عيد ميلادها

حنان مطاوع وريهام غبد الغفور
حنان مطاوع وريهام غبد الغفور
سارة عبد الله

هنأت الفنانة حنان مطاوع، الفنانة ريهام عبد الغفور بمناسبة عيد ميلادها اليوم 6 سبتمبر.

وكتبت حنان مطاوع عبر فيسبوك: "كل سنة وانتي طيبة وناجحة وفرحانة وراضية وفي احسن حال يا حبيبة قلبي رفيقة النجاح والكفاح".

يذكر أن حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد  ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك، إلى جانب الممثلة نيللي كريم.

وحضر العرض عدد من صنّاع الفيلم وأبطاله، والمخرجة والمؤلفة المشاركة سارة جوهر، والمؤلف محمد دياب.

ويمثل الفيلم أحد أبرز المشاركات العربية في المهرجان، وعبّرت حنان مطاوع بقولها إن "رد الفعل الإيجابي أسعد قلبها»، معتبرة أن مشاركتها في عمل يُعرض ضمن تظاهرة عالمية يرأسها روبرت دي نيرو هي لحظة فخر في مسيرتها الفنية.

حنان مطاوع ريهام عبد الغفور عيد ميلاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

مضخة السكر

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانية اليوم السبت

سارة خليفة

ديون ثقيلة وسيارة وحيدة.. مفاجأة في أقوال شقيق سارة خليفة في تصنيع المخدرات

لميس الحديدي

لميس الحديدي تنتقد أداء لاعبي المنتخب أمام اثيوبيا.. ماذا قالت؟

ترشيحاتنا

Galaxy S26 Ultra

شاهد الفرق.. كيف سيبدو تصميم Galaxy S26 Ultra الدائري بجانب S25 Ultra ذي الحواف الحادة؟

جوجل

تحذير أمني عاجل لمستخدمي أندرويد.. جوجل تؤكد استغلال ثغرتين خطيرتين "دون تدخل منك" وتدعو للتحديث فورًا

مزاد سيارات

مرسيدس ولاندروفر.. انطلاق مزاد جديد لبيع سيارات حكومية

بالصور

انطلاق حكاية "الوكيل".. صدمة مدوية بمصرع فتاة تيك توك على الهواء في الحلقة الأولى

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس
معلومات عن سرطان الجلد بعد خضوعه جو بايدن لجراحة موهس

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

فيديو

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

المزيد