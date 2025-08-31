"حلوة يا بلدي".. حنان مطاوع تتألق في أحدث ظهور من شارع المعز

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها لحظات من أحدث ظهور لها، خلال زيارتها لأحد أشهر المعالم السياحية في القاهرة، شارع المعز، الذي يتميز بطابعه التاريخي وجماله المعماري.

ونشرت حنان مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليها قائلة:

“حلوة يا بلدي.. من أحد الأماكن في شارع المعز”.

يذكر أن حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك، إلى جانب الممثلة نيللي كريم.

وحضر العرض عدد من صنّاع الفيلم وأبطاله، والمخرجة والمؤلفة المشاركة سارة جوهر، والمؤلف محمد دياب.

ويمثل الفيلم أحد أبرز المشاركات العربية في المهرجان، وعبّرت حنان مطاوع بقولها إن "رد الفعل الإيجابي أسعد قلبها»، معتبرة أن مشاركتها في عمل يُعرض ضمن تظاهرة عالمية يرأسها روبرت دي نيرو هي لحظة فخر في مسيرتها الفنية



