أحدث ظهور لـ حنان مطاوع من شارع المعز

شاركت الفنانة حنان مطاوع، صور لها عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام تظهر فيه في أحد شوارع المعز، مستمتعة بالأجواء حولها.

وعلقت على الصور قائلة: “حلوة يابلدي، من أحد الأماكن في شارع المعز".

يذكر أن حنان مطاوع شاركت مؤخرًا في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان تريبيكا السينمائي في نيويورك، إلى جانب الممثلة نيللي كريم.

وحضر العرض عدد من صنّاع الفيلم وأبطاله، والمخرجة والمؤلفة المشاركة سارة جوهر، والمؤلف محمد دياب.

ويمثل الفيلم أحد أبرز المشاركات العربية في المهرجان، وعبّرت حنان مطاوع بقولها إن "رد الفعل الإيجابي أسعد قلبها»، معتبرة أن مشاركتها في عمل يُعرض ضمن تظاهرة عالمية يرأسها روبرت دي نيرو هي لحظة فخر في مسيرتها الفنية.