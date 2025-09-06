قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
عبد السلام فاروق يكتب: محدش يجرب مصر.. رسالة إلى نتنياهو والعالم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

3 حفلات.. حسن أبو الروس يشعل الساحل الشمالي بأغانيه وديو مع قماح

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس
سعيد فراج

أحيا الفنان حسن أبو الروس، أمس، 3 حفلات غنائية مميزة في الساحل الشمالي، في 3 أماكن مختلفة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع أغانيه المتنوعة.

حضر حسن أبو الروس الحفل بصحبة المنتج تامر عبدالمنعم، وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه التي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور، منها أغاني "هيفاء وهبي"، "مليونير"، "كل الناس"، "فاتت مني"، بالإضافة إلى أغنيته الشهيرة "شيكالاستيك".

كما قدم حسن أبو الروس دويتو مميزًا مع الفنان محمد قماح، حيث استعرضا معًا أغنيتهما الجديدة "مساج"، والتي تمزج بين الإيقاعات السريعة والمرح.

حفل حسن أبو الروس 
حفل حسن أبو الروس 

أعمال حسن أبو الروس

يذكر أن حسن أبو الروس طرح مؤخرا أغنية ديو بعنوان "إنتي وبس"، والتي تعاون فيها لأول مرة مع نجم الأغنية الشعبية مسلم، وتميز الكليب بفكرته غير التقليدية.

حسن أبو الروس الفنان حسن أبو الروس الساحل الشمالي هيفاء وهبي محمد قماح أعمال حسن أبو الروس

محسن محيي الدين
محسن محيي الدين
محسن محيي الدين

