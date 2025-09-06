3 حفلات.. حسن أبو الروس يشعل الساحل الشمالي بأغانيه وديو مع قماح

أحيا الفنان حسن أبو الروس، أمس، 3 حفلات غنائية مميزة في الساحل الشمالي، في 3 أماكن مختلفة، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل مع أغانيه المتنوعة.

حضر حسن أبو الروس الحفل بصحبة المنتج تامر عبدالمنعم، وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه التي لاقت صدى واسعًا بين الجمهور، منها أغاني "هيفاء وهبي"، "مليونير"، "كل الناس"، "فاتت مني"، بالإضافة إلى أغنيته الشهيرة "شيكالاستيك".

كما قدم حسن أبو الروس دويتو مميزًا مع الفنان محمد قماح، حيث استعرضا معًا أغنيتهما الجديدة "مساج"، والتي تمزج بين الإيقاعات السريعة والمرح.

يذكر أن حسن أبو الروس طرح مؤخرا أغنية ديو بعنوان "إنتي وبس"، والتي تعاون فيها لأول مرة مع نجم الأغنية الشعبية مسلم، وتميز الكليب بفكرته غير التقليدية.