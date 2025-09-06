قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل بدء العام الدراسي الجديد |المدارس تستعد بالدهانات والتشجير واللمبات الموفرة للطاقة
أحد المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات: أنا شغال حلاق ومعرفش حاجة
تايمز: شرم الشيخ ضمن قائمة أجمل 20 وجهة سياحية عالميًة في نوفمبر 2025
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف "برج السوسي" غرب غزة
نقيب المهندسين يفتتح المنحة التدريبية "المشارك المعتمد في إدارة المشاريع CAPM"
أنت إيه.. تامر عاشور يغني مع نانسي عجرم أمام جمهورها
من لحظة فرح إلى صدمة.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء| ما القصة؟
نتنياهو فقد عقله| مصر ترفض جريمة تهجير الفلسطينين عبر بوابة رفح.. وخبراء: تصريحات "خرقاء"
المتهم تواصل مع التشكيل العصابي داخل السجن.. مفاجأة في قضية سارة خليفة
سارة خليفة تنكر جميع الاتهامات في قضية تصنيع المخدرات أمام المحكمة.. تفاصيل
انخفاض 50 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار اللحوم
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أنت إيه.. تامر عاشور يغني مع نانسي عجرم أمام جمهورها

تامر عاشور ونانسي عجرم
تامر عاشور ونانسي عجرم
سعيد فراج

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفلا غنائيا ليلة أمس الجمعة 5 سبتمبر، في الساحل الشمالي، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف. 

وخلال الحفل ظهر، الفنان تامر عاشور، مع نانسي عجرم، وأدى معها ديو أنت إيه، في ظل تفاعل الجمهور معهما. 

ألبوم نانسي عجرم 

من جهة أخرى، احتفلت الفنانة نانسي عجرم، مع جمهورها ومحبيها بألبومها الجديد Nancy 11، التي طرحتها أول أمس الخميس. 

ونشرت نانسي عجرم، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيه تحتفل مع جمهورها الألبوم الجديد. 

أعمال نانسي عجرم 

من جهة أخرى، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”. 

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.

أحدث أغاني نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

أغاني نانسي عجرم

وفي أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط”، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

كما أطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني.

وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

نانسي عجرم الفنانة نانسي عجرم تامر عاشور الفنان تامر عاشور الساحل الشمالي أعمال نانسي عجرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

تنسيق الجامعات 2025

خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

ترشيحاتنا

المتهم في واقعة

أمن الغربية يلاحق بلطجي احتجز موظفا بالمعاش لإجباره على بيع منزله

سارة خليفة

طلب عاجل من النيابة العامة أثناء محاكمة سارة خليفة في تصنيع المخدرات

المتهم

القبض على تاجر مخدرات بقنا

بالصور

ضبط 16 طن أرز وأعلاف أسماك و25 صفيحة ألبان مجهولة المصدر في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فستان البحر .. ميرهان حسين تستعرض جمالها فى أحداث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

وائل جسار يشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

حفل وائل جسار
حفل وائل جسار
حفل وائل جسار

صور جديدة من حفل زفاف هاجر السراج.. شاهد

حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج

فيديو

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

المزيد