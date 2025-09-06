قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل بدء العام الدراسي الجديد |المدارس تستعد بالدهانات والتشجير واللمبات الموفرة للطاقة
أحد المتهمين في قضية سارة خليفة بتصنيع المخدرات: أنا شغال حلاق ومعرفش حاجة
تايمز: شرم الشيخ ضمن قائمة أجمل 20 وجهة سياحية عالميًة في نوفمبر 2025
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف "برج السوسي" غرب غزة
نقيب المهندسين يفتتح المنحة التدريبية "المشارك المعتمد في إدارة المشاريع CAPM"
أنت إيه.. تامر عاشور يغني مع نانسي عجرم أمام جمهورها
من لحظة فرح إلى صدمة.. وفاة حارس مرمى بعد تصديه لركلة جزاء| ما القصة؟
نتنياهو فقد عقله| مصر ترفض جريمة تهجير الفلسطينين عبر بوابة رفح.. وخبراء: تصريحات "خرقاء"
المتهم تواصل مع التشكيل العصابي داخل السجن.. مفاجأة في قضية سارة خليفة
سارة خليفة تنكر جميع الاتهامات في قضية تصنيع المخدرات أمام المحكمة.. تفاصيل
انخفاض 50 جنيها.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة بشأن أسعار اللحوم
رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من مشروعات إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شيريهان ترد علي تصريحات اسيل عمران بشأنها

شيريهان
شيريهان
يمنى عبد الظاهر

ردت الفنان شريهان على تصريحات الفنانة اسيل عمران التي كشفت خلالها عن حبها الشديد لـ شريهان واعتبرتها قدوة لها منذ الصغر.

وأعادت شريهان نشر مقطع فيديو خلال لقاء أسيل عمران في العرض الخاص لفيلم ضي عبر خاصية ستوري لحسابها الرسمي على انستجرام؛ معلقة: "أشكرك ويشرفني حبيبتي الجميلة الموهوبة".

يذكر أن الفنانة أسيل عمران، كانت قد كشفت عن أيقونتها في الحياة، مؤكدة أن والدها ووالدتها هما مصدر قوتها والداعم الأكبر لها على المستوى الشخصي والمهني.


واستكملت حديثها بالإشارة إلى أن الفنانة شريهان كانت قدوتها منذ الصغر، وأنها السبب وراء شغفها بالوقوف على خشبة المسرح وخوض تجربة التمثيل.

قصة فيلم ضي

تدور أحداث فيلم ضي في 48 ساعة فقط، ويحكي قصة شاب يسافر عبر محافظات مصر لتحقيق حلمه، يرافقه صوته الآسر، وعائلته المفككة، ومعلمه الموسيقي، يسافر بلا مال، ولا سيارة، ولا أي وسيلة اتصال، والأهم من ذلك كله، أنه غير متأكد من قدرته على تحقيق هدفه.

أبطال فيلم ضي

يشارك في بطولة فيلم ضي كل من أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، وحنين سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرون، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي. 

الفنان شريهان اسيل عمران ضي قصة فيلم ضي إسلام مبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الكهرباء

لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط

زعيم كوريا الشمالية

صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل محاولة التجسس الفاشلة على زعيم كوريا الشمالية

تنسيق الجامعات 2025

خلال ساعات.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025

صورة موضوعية

شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب

جيسي جي

بسبب مرضها بسرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

وزارة الأوقاف

الأوقاف تكشف لـ صدى البلد تفاصيل واقعة إساءة طالب أزهري لذكرى المولد النبوي

نائب وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل لطلاب "سنة أولى" بنظامي البكالوريا و الثانوية عامة دفعة 2026

شريف مدكور

اللي مش قد الخلفة مايخلفش.. شريف مدكور يعلق على قرار الصحة بشأن الولادات القيصرية

ترشيحاتنا

سفينة حربية صيية بالقرب من أخرى أمريكية في وقت سابق

كيف ردت الصين على عبور سفن حربية كندية وأسترالية عبر مضيق تايوان؟

الشرع مع ترامب وولي العهد السعودي

كيف يضمن الرئيس الشرع السفر إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك دون عوائق قانونية؟

نازحون في المواصي بغزة

"كارثة" قادمة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان غزة إلى المغادرة فورًا

بالصور

ضبط 16 طن أرز وأعلاف أسماك و25 صفيحة ألبان مجهولة المصدر في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فستان البحر .. ميرهان حسين تستعرض جمالها فى أحداث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

وائل جسار يشعل حماس الجمهور في ختام حفلات الساحل الشمالي

حفل وائل جسار
حفل وائل جسار
حفل وائل جسار

صور جديدة من حفل زفاف هاجر السراج.. شاهد

حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج
حفل زفاف هاجر السراج

فيديو

عادل امام

شهادة حق.. حقيقة طرد عادل أمام لممثل من عرض مسرحية بودي جارد

السبب وراء دخول دانا حمدان المستشفى

أزمة بسبب حقن الكولاجين.. دانا حمدان تكشف معاناتها ودخولها المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

المزيد