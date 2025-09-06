شيريهان ترد علي تصريحات اسيل عمران بشأنها

ردت الفنان شريهان على تصريحات الفنانة اسيل عمران التي كشفت خلالها عن حبها الشديد لـ شريهان واعتبرتها قدوة لها منذ الصغر.

وأعادت شريهان نشر مقطع فيديو خلال لقاء أسيل عمران في العرض الخاص لفيلم ضي عبر خاصية ستوري لحسابها الرسمي على انستجرام؛ معلقة: "أشكرك ويشرفني حبيبتي الجميلة الموهوبة".

يذكر أن الفنانة أسيل عمران، كانت قد كشفت عن أيقونتها في الحياة، مؤكدة أن والدها ووالدتها هما مصدر قوتها والداعم الأكبر لها على المستوى الشخصي والمهني.



واستكملت حديثها بالإشارة إلى أن الفنانة شريهان كانت قدوتها منذ الصغر، وأنها السبب وراء شغفها بالوقوف على خشبة المسرح وخوض تجربة التمثيل.

قصة فيلم ضي

تدور أحداث فيلم ضي في 48 ساعة فقط، ويحكي قصة شاب يسافر عبر محافظات مصر لتحقيق حلمه، يرافقه صوته الآسر، وعائلته المفككة، ومعلمه الموسيقي، يسافر بلا مال، ولا سيارة، ولا أي وسيلة اتصال، والأهم من ذلك كله، أنه غير متأكد من قدرته على تحقيق هدفه.

أبطال فيلم ضي

يشارك في بطولة فيلم ضي كل من أسيل عمران، بدر محمد، إسلام مبارك، وحنين سعيد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف من بينهم الكينج محمد منير، أحمد حلمي، محمد ممدوح وآخرون، والعمل من تأليف هيثم دبور وإخراج كريم الشناوي.