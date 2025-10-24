ترقية الدكتورة مروى السعيد إلى درجة أستاذ دكتور في العلاقات العامة والإعلان بجامعة المنصورة

أصدرت اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات، قرارها بترقية الدكتورة مروى السعيد السيد حامد، الأستاذ المساعد بقسم الإعلام بكلية الآداب، جامعة المنصورة، إلى درجة أستاذ دكتور في تخصص العلاقات العامة والإعلان، تقديرًا لجهودها العلمية والبحثية المتميزة وإسهاماتها الأكاديمية في تطوير مجالي الاتصال والإعلام.

وتُعد الدكتورة مروى السعيد من الكفاءات الأكاديمية البارزة في مجال العلاقات العامة والإعلان، حيث قدّمت عددًا من البحوث والدراسات العلمية المنشورة في مجلات محكَّمة، وأسهمت في الإشراف على مشروعات بحثية تناولت قضايا الاتصال المؤسسي والإعلام الرقمي واستراتيجيات التواصل مع الجمهور.

وقد لاقى قرار الترقية ترحيبًا واسعًا بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب قسم الإعلام، تقديرًا لما عُرف عنها من إخلاص في العمل الأكاديمي، وحرص على دعم طلابها وباحثيها وتشجيعهم على البحث والابتكار، لتواصل مسيرتها العلمية الحافلة بالعطاء والتميز في خدمة الجامعة والبحث العلمي.