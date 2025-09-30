قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس جامعة المنصورة: ماراثون اليوم العالمي للقلب تحمل رسالة صحية مهمة

أ ش أ

قال رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، إن تنظيم لماراثون تزامنا مع اليوم العالمي للقلب يأتي في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها التوعوي والمجتمعي، مشيرا إلى أن الفعالية تحمل رسالة إنسانية وصحية بالغة الأهمية وهي نشر ثقافة الوقاية من أمراض القلب باعتبارها من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم.


جاء ذلك خلال فعاليات ماراثون "اليوم العالمي للقلب" الذي تنظمه الجامعة اليوم بمشاركة الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،بالتعاون مع الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب، وبمشاركة فريق Mansoura Runners، ومشاركة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.


من جانبه، أكد الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أن مشاركة الطلاب في الماراثون تعكس وعيهم بأهمية ممارسة الرياضة كأحد ركائز الحياة الصحية، مشددًا على حرص الجامعة على توفير كل السبل التي تُمكّن الطلاب من المشاركة في الأنشطة التي تدعم صحتهم وتنمي روح الانتماء لديهم.


كما أكد الدكتور محمد عبد العظيم أن هذا اليوم الرياضي يمثل رسالة قوية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة النشاط البدني والكشف المبكر عن أمراض القلب، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على ترجمة المبادرات الصحية العالمية إلى فعاليات عملية على أرض الواقع، بهدف خدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحيط.


وأشار الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب إلى أن جامعة المنصورة تسعى من خلال مثل هذه الفعاليات إلى الدمج بين التثقيف الطبي والأنشطة الرياضية، بما يسهم في نشر الوعي الصحي وتعزيز الوقاية من الأمراض، مؤكدا أن كلية الطب تدعم بقوة مثل هذه المبادرات التي تعزز التكامل بين الجانب الأكاديمي والجانب المجتمعي بما يخدم صحة المواطنين ويرسخ دور الجامعة كمؤسسة رائدة في خدمة المجتمع.


وأوضح الدكتور محب مجدي مساعد أمراض القلب والأوعية الدموية نائب رئيس جمعية أمراض القلب أن الاحتفال باليوم العالمي للقلب يعكس حرص المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية على التعاون من أجل تعزيز صحة القلب، لاسيما لدى فئة الشباب والرياضيين، مؤكدًا أن الرياضة تُعد وسيلة أساسية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
 

