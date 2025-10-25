قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يتجه لأول خسارة أسبوعية بعد صعود متواصل منذ أغسطس
الإغلاق الحكومي الأمريكي يؤلم الاقتصاد ويهدد معدلات نمو الربع الأخير
ترامب يتهم كندا بالغش في إعلان تجاري.. ما علاقة الرسوم الجمركية؟
وزير الصحة : المتحف الكبير يضع مصر في المشهد الحضاري العالمي
مصر تواصل دعمها لغزة..مساعدات إنسانية ضخمة وجهود سياسية لإعادة الحياة إلى القطاع
انخفاض جديد.. مفاجأة فى سعر كرتونة البيض اليوم | وصلت كام؟
شبورة كثيفة وتحذيرات من الأرصاد ..تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 أكتوبر 2025
موعد مباراة برينتفورد وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
وصول 7 أطفال من غزة إلى سويسرا لتلقي العلاج
عاودت الانخفاض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

لمستأجري الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة قبل مهلة الإخلاء

الإيجار القديم
الإيجار القديم
عبد العزيز جمال

يبحث مستأجرو الإيجار القديم عن الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة قبل مهلة الإخلاء   حيث أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى استقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان البديل، ضمن خطة الدولة لتوفير بدائل مناسبة للمواطنين المتأثرين بأحكام الإخلاء الصادرة في إطار قانون الإيجار القديم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وتوفير بدائل حضارية تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتيح المنصة تقديم الطلبات إلكترونيًا لتجنب الزحام وتسهيل الإجراءات على المستأجرين.
 

سكن لكل المصريين 7



 

المستندات الأساسية المطلوبة لتقديم الطلب

حددت وزارة الإسكان مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية التي يجب على المستأجرين تجهيزها ورفعها عبر المنصة الإلكترونية لضمان قبول الطلب، وتشمل ما يلي:

- طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للنموذج المعد من قبل الوزارة.

- صورة من عقد الإيجار الأصلي للمستأجر، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد بعد المستأجر الأصلي.

- إقرار رسمي من المستأجر بالتعهد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة المخصصة له من الإسكان البديل.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وتشمل الزوج والزوجة.

- صور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي في حالة الأبناء البالغين.

المستندات المتعلقة بالحالة الاجتماعية

تُعد الحالة الاجتماعية من العناصر المهمة التي يجب توثيقها ضمن الطلب، حيث تختلف المستندات المطلوبة حسب الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب:

- في حالة الزواج: تقديم قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه العقد.

- في حالة الطلاق: تقديم قسيمة الطلاق بالإضافة إلى قرار التمكين للمطلقة الحاضنة.

- في حالة الوفاة: تقديم شهادة وفاة الزوج وإشهاد وفاة ووراثة يثبت العلاقة القانونية بين الورثة والمستأجر الأصلي.
 

سكن لكل المصريين

المستندات الخاصة بذوي الهمم

تولي وزارة الإسكان اهتمامًا خاصًا بفئة ذوي الهمم، حيث تتيح لهم أولوية في بعض الحالات ضمن برامج الإسكان البديل، وتشمل المستندات المطلوبة لهذه الفئة:

- شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون محددًا بها نوع الإعاقة.

- أو شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية المختصة (القمسيون الطبي) التابع لها مقدم الطلب.

المستندات المطلوبة للوحدات غير السكنية

لم تغفل وزارة الإسكان أصحاب الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، حيث حددت لهم مجموعة من الوثائق لإثبات الجدية ومزاولة النشاط بشكل قانوني، وتشمل:

- ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام مثل البطاقة الضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري.

- ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

إثبات الدخل للأسرة

ضمن ضوابط تقديم الطلب، يجب على المستأجر تقديم ما يثبت دخل الأسرة الشهري أو السنوي لتحديد الأحقية في الحصول على الوحدة، وفق الفئات المحددة من قبل الوزارة، وتشمل الفئات التالية:

بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية ورقم قومي العامل، وتوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.

بالنسبة للعاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري، على أن تتضمن رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- مستند يفيد التسجيل في مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، موضح بها المهنة وطبيعة النشاط.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

مستندات خاصة بالأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

- راعى النظام الجديد الحالات الاجتماعية الخاصة، إذ حددت الوزارة مستندات إضافية لهذه الفئات لضمان شمول الجميع في برنامج الإسكان البديل:

- طابعة معتمدة من التأمينات الاجتماعية تتضمن بيانات المعاش بالنسبة للأرامل وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة بصفة دورية، في حال كانت حاضنة لأطفال.

أهمية المنصة الإلكترونية في تنظيم الطلبات

تعتبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان نقلة نوعية في إدارة منظومة الإيجار القديم، حيث تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات البديلة.

كما تتيح للمواطنين متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل الضغط على المكاتب الإدارية وضمان سهولة التواصل بين المستأجرين والجهات الحكومية.

خطة الدولة لتوفير بدائل سكنية آمنة

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، بعد أن أصبحت بعض العقارات غير مؤهلة للسكن الآمن، ولضمان حصول المستأجرين على وحدات سكنية حديثة في بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا.

وأكدت وزارة الإسكان أن مشروع الإسكان البديل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل، مع توفير وحدات متكاملة الخدمات وبأسعار مناسبة وفق الضوابط التي تضمن الشفافية في التوزيع.

دعوة للمواطنين لتحديث بياناتهم

دعت الوزارة جميع المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم إلى تحديث بياناتهم على المنصة الإلكترونية في أقرب وقت، وإرفاق المستندات المطلوبة كاملة لتسريع عملية دراسة الطلبات وتحديد المستحقين للوحدات الجديدة.

 

وزارة الإسكان المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة المستأجر الأصلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

ترشيحاتنا

اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق

الدويري: قيادة حماس بيد الجناح العسكري و"الجعبري" مفتاح المفاوضات

اللواء محمد إبراهيم الدويري وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق

اللواء الدويري: مكالمة سرية هددت بتحويل صفقة شاليط إلى تفاوض على جثة

المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي

الكنيسة الكاثوليكية تشارك في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي

بالصور

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

رجيم خاطئ يدمر الجسم .. الطريق الصحيح لإنقاص الوزن بأمان

رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!
رجيمات خاطئة تدمّر الجسم بدل ما تنحّفه!

أكلات ترفع المزاج وتقلل التوتر.. السر في طبقك اليومي.. إليك جدول طعام يحقق السعادة

)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!
)أكلات ترفع المزاج وتقلّل التوتر: السر في طبقك اليومي!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد